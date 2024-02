MARTÍN VIZCARRA - I

Se victimiza

Ante la decisión del Ministerio Público de iniciar diligencias preliminares en su contra, Martín Vizcarra reapareció para, una vez más ¡cuándo no!, victimizarse señalando que sus dizque enemigos quieren “desaparecerlo” de la arena política. “He pisado callos, combatido la corrupción (…) lo que me ha generado enemigos políticos. Ellos quisieran desaparecerme, pero aquí el único que me puede desaparecer es el pueblo”, comentó. Pobrecito. Ahora se acuerda del pueblo a cuyas espaldas se vacunó contra el COVID-19. Sí, a escondidas y en plena pandemia. ¡Qué buena raza!

(Foto: GEC)

MARTÍN VIZCARRA - II

Sangre fría… de lagarto

Pero el lagartito, perdón, el expresidente también aseguró que no escapará de la justicia. “Martín Vizcarra nunca va a buscar una embajada, (…) no se va a autolesionar; yo quiero mucho a mi familia como para autolesionarme y, por respeto a ellos, siempre estaré dando la cara”, aseguró en tácita referencia a Pedro Castillo primero y al expresidente Alan García después. ¿Era necesario? ¡Qué bajo!

Foto: Lino Chipana

WALDEMAR CERRÓN

Yo, no quiero trabajar…

La propuesta del congresista por Perú Libre, Waldemar Cerrón, de declarar feriado nacional remunerado el 21 de junio en evocación al año nuevo andino solo ha tenido acogida en su bancada que, obvio, no quiere disgustar al hermanito de su prófugo jefecito Vladimir Cerrón. Uno de esos fue el legislador Flavio Cruz, quien ante la falta de respaldo salió con que ese día “en la práctica es feriado para la mirada de la economía neoliberal”. ¿¿¿??? Tanto floro para disfrazar la fobia al trabajo.

(Foto: Congreso)

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA

Figuretti

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se picó por la poca cobertura periodística que tuvo una actividad edil en el distrito de San Juan de Lurigancho. Fastidiado, el burgomaestre acusó que la expectativa en torno a la situación de Paolo Guerrero en el club César Vallejo fue un “distractivo”, pero no dijo de quién, para qué ni por qué. En declaraciones a Canal N dijo: “Agradezco que estén acá. Y los demás canales, ¿ons tán? ¿Esto no es noticia? ¿Que la gente tenga agua después de 40 o 50 años no es noticia?”. Ay, qué genio. Parece que más le interesaban las cámaras que la obra. Ups.

JAVIER GONZÁLEZ-OLAECHEA

Paños fríos

El canciller Javier González-Olaechea negó haber tenido un altercado verbal con el primer ministro Alberto Otárola por haber designado a la titular de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, como representante del Gobierno peruano en el funeral del expresidente chileno Sebastián Piñera. “No hubo ninguna discusión, yo propuse porque había impedimento para ir por cuenta mía, y después de conversaciones con la presidenta y el premier se dispuso que fuera el secretario general de la Cancillería, pero discusión, ninguna”, aseguró. Uhmm, ¿le creemos?

Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

