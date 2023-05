DUPLA BERMEJO-BELLIDO

No más secretos

Los congresistas experulibristas Guido Bellido y Guillermo Bermejo tendrán que poner las barbas en remojo. La Corte Suprema de Justicia ordenó levantar el secreto de sus comunicaciones en el marco de la investigación preliminar que se realiza por su presunta vinculación con los remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso en el Vraem. De acuerdo con la disposición del juez Juan Carlos Checkley, la medida comprenderá el periodo entre el 1 de agosto y el 30 de noviembre de 2021. Ahora pues.

HEIDY JUÁREZ - I

Delirio de persecución

La congresista ‘mochasueldos’ de Podemos Perú, Heidy Juárez, no deja de victimizarse y, ahora que la Comisión Permanente aprobó darle 15 días de plazo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para investigar las denuncias por recorte de sueldos a cuatro extrabajadores de su despacho, ha salido con que es objeto de una persecución política. ¿Y de quién? Parece que ni ella misma lo sabe, porque, cuando se le pregunta, simplemente no responde.

HEIDY JUÁREZ - II

Lo pidió, lo tendrá

La parlamentaria, además, se quejó porque dizque los denunciantes no dan la cara. “No entiendo por qué no dan la cara y muestran medios probatorios que ayuden a que la investigación se realice de manera idónea y apropiada”, refirió. Pues bien, Juárez no tendrá que esperar mucho porque la Comisión de Ética tiene programado interrogar mañana lunes a los exservidores de su despacho. Que esté atenta a la sesión.

CHABELITA TUITERA

Corazón oficialista

Quién la vio y quién la ve. Nuevos aires soplan alrededor de la congresista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Isabel Cortez, quien, desde que fue condecorada con la Orden del Trabajo por la presidenta Dina Boluarte, no deja de retuitear cuanta información gubernamental encuentra en las redes. El Ministerio de Trabajo, el diario oficial El Peruano, Sunafil, etc., tienen ahora en la Chabelita a su mejor publicista. Si algo no se puede negar, es que resultó agradecida.

CARLOS III

Dios salve al rey

El gobierno peruano se sumó ayer a los saludos al flamante rey Carlos III, coronado como monarca de Inglaterra. “Le expresamos nuestros mejores votos por el inicio de su reinado, en beneficio de la población británica”, manifestó, a través de un tuit, la Presidencia de la República.

VIDEO RECOMENDADO