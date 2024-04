MARTÍN VIZCARRA

¿Con qué cara?

Tras las contradictorias declaraciones de la presidenta Dina Boluarte sobre el escandaloso caso Rolex, ¿quién creen que salió a criticar? Ay, pues quién más, el adalid de la moral en el país: Martín Vizcarra. “‘No es plagio, es copia’; ‘no se cayó, se desplomó’; no es de antaño, ahora es un préstamo de su wayki. ¿Hasta cuándo nos quieren tomar por tontos? ¡¡¡Basta de faltar el respeto a la inteligencia de los peruanos!!!”, escribió en la red social X. Vaya, vaya con este ‘lagartito’. Parece que anda bastante desmemoriado, ¿o ya no se acuerda que él también nos quiso ver la cara de tontos cuando, en plena pandemia, se vacunó contra el COVID-19 y de pasadita dispuso también que se inmunicen a su esposa y su hermanito? Ah, y todo a espaldas de la población. Como quien dice, el burro hablando de orejas.

HANIA Y LESLIE

‘No habidas’

A propósito de las explicaciones que le dio al país Dina Boluarte sobre el caso Rolex, parece que ni a sus ministros logró convencer. ¿Dónde estarán Hania Pérez de Cuéllar con su Rolex bamba, o Leslie Urteaga, quien dijo que tooodas las denuncias contra la mandataria se dieron solo porque es mujer? Ambas están en calidad de ‘no habidas’ desde que su jefecita dio su mensaje a los “33 mil peruanos”, el mismo que ha sembrado muchas más dudas que antes. A tragarse el sapo.

EN EL CONGRESO

Letra muerta

El acuerdo adoptado por la Mesa Directiva del Parlamento, que obliga a los congresistas a participar presencialmente en las sesiones del Pleno parece no haberles importado mucho a esos 36 legisladores que el jueves, al inicio de la jornada, fueron registrados como ausentes. Los hubo en todas las tiendas: Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Podemos, Perú Libre, etc. ¿Se tomarán medidas? Uhm, mejor esperamos sentados. Peor todavía es la situación en las comisiones, donde, como no hay obligación alguna, apenas se aprecia a dos o tres gatos, perdón, congresistas. ¿Y el resto? Pues conectados vía Zoom. Para ellos sigue la pandemia.





JORGE LUIS SALAS ARENAS

A su casita

Ante los rumores de que pretendería reelegirse en la presidencia del JNE, Jorge Luis Salas Arenas ha aclarado que su mandato es por cuatro años, que vencen el 20 de noviembre. “No existe posibilidad alguna de que él continúe en el cargo pasada esa fecha (…). El presidente del JNE reafirma que NO ha planteado ni planteará su reelección”, indicaron desde la entidad. Habrá que creerles.