Boluarte y la Fenatep

No quiere hacer olas

El último viernes, Perú21 le preguntó a la presidenta Dina Boluarte si se le retiraría la licencia exprés que le dio el exmandatario Pedro Castillo al sindicato de la Fenatep, inscrito, como se sabe, en un dos por tres durante la gestión del entonces ministro Iber Maraví, cuyo nombre apareció en partes policiales que lo implicaban con Sendero Luminoso. Boluarte prefirió no hacerse problemas y pasó al archivo el tema. “Mire, yo creo que los sindicatos promueven sus inscripciones. Si habría una causal para quitarles las licencias, que creo que no las hay… no tendríamos por qué quitarles la licencia”, respondió. Mmm.

La facción magisterial del Movadef quiere faltar las clases.

Propuesta en el Congreso

Freno a los viajecitos

¿Qué dirán ahora los padres de la patria que viajan adonde los lleve el viento? La bancada de Podemos Perú ha presentado un proyecto de ley para que la Semana de Representación se realice únicamente en la circunscripción electoral donde fueron elegidos. Es decir, se acabarían los vuelos “gratuitos” para los que fueron elegidos por Lima o para aquellos que se van a otra región con el cuento de la representación pero que en verdad es porque tiene ahí algún interés.

Designan cónsul general

Nueva cara en México

Las relaciones diplomáticas con México registran un nuevo hecho con el nombramiento del diplomático Carlos Rossi Covarrubias como nuevo cónsul general en la Ciudad de México, días después del término de funciones de su antecesora Milagros Miranda y del retiro del embajador peruano en ese país.

Gobernador quiere un logo

Concurso de egos

A las nuevas autoridades regionales de Piura parece no interesarles mucho que los pronósticos del Senamhi vaticinen la llegada de fuertes lluvias para estos días y están más preocupadas por cambiar el logo del gobierno regional. La catedrática piurana Mela Salazar Velarde expuso así su queja en Twitter: “El Gore #Piura ha tenido cinco logotipos: uno por cada cuatro años de gestión. Ahora la nueva gestión de Luis Neyra también quiere su propio logotipo y ha convocado a concurso. Un nuevo logotipo no resuelve nada e implica un gasto mayor de recursos públicos”. Toda la razón.