MARTÍN VIZCARRA - I

Snif, snif…

Y, como no podía ser de otra manera, Martín Vizcarra aprovechó la negativa judicial a su pedido para salir fuera de Lima para victimizarse, eso sí, a través de las redes sociales, donde presentó a Morita, una perrita de raza Yorkshire Terrier, que tiene más carisma que su dueño. “Como les comenté, estoy solo en casa; mi familia ha viajado y a mí no me han dejado ir…”, dijo con voz lastimera.

MARTÍN VIZCARRA - II

¿Solito? Sí, cómo no

Bueno, pero la verdad es que no estuvo solo, sino acompañado del camarógrafo que lo grabó en toooodas sus actividades: paseando a la perrita, preparándole su comida, dándole de comer, etc., etc. “Como pueden ver, Morita se está comiendo todo, lo que quiere decir que, por lo menos para mascotas, soy un buen chef”, sostuvo el ‘Lagarto’, perdón, el expresidente. Vaya, vaya, parece que por fin encontró para qué es útil. Ojalá nomás hubiera sido antes de llegar a Palacio.





WALTER AYALA

Sueños de opio

Parece que Walter Ayala no pierde la esperanza de volver algún día al Ejecutivo y, peor aún, de la mano del golpista Pedro Castillo, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo. Aprovechando el allanamiento a la vivienda de la presidenta Dina Boluarte y a Palacio de Gobierno, el extitular de Defensa quiso jalar agua para su molino y rapidito nomás vaticinó que “la caída del gobierno es eminente (sic)”. “Lo único que salvará al país es la restitución de Pedro Castillo, quien deberá convocar nuevas elecciones”, agregó. Uy sí, ya quisiera. En fin, alucinar no cuesta nada.





JOSEPH CAMPOS

Fan enamorado

Otro que anda soñando sería Joseph Campos, uno de los abogados de la presidenta Dina Boluarte, quien, como era previsible, cuestionó el allanamiento a la casa de la mandataria, pero, además, ensayó una nueva hipótesis sobre la procedencia de los ostentosos relojes marca Rolex de su patrocinada. “Yo no digo que sea así, porque no hablo de esos temas con la presidenta de la República, pero ¿qué pasa si eso es un obsequio de un fan enamorado, de alguien?”, elucubró. Parece que la creatividad no es precisamente una cualidad del entorno presidencial.