Alejandro Salas

Mil oficios

Alejandro Salas, ministro de Cultura, vocero del Gobierno, defensor de oficio del presidente Pedro Castillo, etc., etc., no ha descartado reemplazar al censurado titular del Interior, Dimitri Senmache. “Son rumores, (...) lo que el Gobierno determine para mi persona, siempre estoy dispuesto a trabajar por el país”, señaló. Uy, sí, y él que no quiere. ¡Cómo se pone en vitrina!

Carlos Anderson

No todos vuelven

El congresista no agrupado Carlos Anderson calificó de “antidemocrático” el proyecto de ley que impide a los legisladores que han renunciado a sus bancadas de origen postular a la Mesa Directiva. “No me interesa (postular), pero yo, por ejemplo, ingresé con Podemos Perú; tendría que ir a pedir disculpas al señor (José) Luna y al señor (Enrique) Wong; (decirles) ‘¿podrías ponerme ahí?’, cosa que no va a ocurrir ni en 100 mil años”, comentó con sarcasmo. Más clarito, ni el agua.

Nuevo Perú

Antidemocráticos

Ahora que ya no están en buenas migas con el gobierno del profe, Verónika Mendoza, Anahí Durand y todos sus amiguis de Nuevo Perú (NP) exigen golpe de Estado tomando como excusa el archivamiento de la denuncia contra Manuel Merino por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado. “El único camino posible es el cierre del Congreso, el llamado a una Asamblea Constituyente”, se lee en un comunicado de NP. ¿Qué dirán los congresistas Roberto Sánchez, Sigrid Bazán, etc.? No se oye, padre.

Nuevos retos

Colchado se prepara

El coronel PNP Harvey Colchado, exjefe de la Diviac, se prepara para asumir un nuevo reto. Ahora tendrá a su cargo la Unidad de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la Dirección de Medio Ambiente. Este anuncio lo hizo el coronel Luis Guillén frente al mandamás de la Policía, Luis Vera. Enhorabuena.

