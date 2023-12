YESENIA PONCE

Jojolete

Cual niña berrinchuda y evidenciando su tirria con Fuerza Popular, partido en representación del cual ocupó una curul en el anterior quinquenio, la excongresista Yesenia Ponce Villarreal no ocultó su alegría por la negativa de un juez de Ica a liberar al otrora líder de la agrupación naranja Alberto Fujimori. “Felizmente Alberto Fujimori no salió libre, no salió libre”, exclamó sonriente —solo le faltó decir: jojolete—, olvidando que ella misma estaba enmarrocada y que en las próximas horas será trasladada a Huaraz, donde un juzgado la declaró reo contumaz.

PEDRO CASTILLO

Quiere salir de prisión

Y mañana lunes, a partir de las 10 de la mañana, el Poder Judicial realizará audiencia para escuchar los sustentos del pedido para que se deje sin efecto la prisión preventiva por 18 meses impuesta a Pedro Castillo en el marco del proceso en su contra por presunto delito de rebelión, al haber pretendido romper el orden constitucional y dar un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022. Este jueves, precisamente, el golpista profesor chotano cumplirá un año privado de la libertad. Será la enésima vez que, a punta de leguleyadas, intenta revertir la decisión judicial.

(Foto: Presidencia)

PEDRO PABLO KUCZYNSKI

¿Rumbo a EE.UU.?

Un día después, el martes 5, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional realizará la audiencia virtual en la que se verá el pedido de autorización de viaje a Estados Unidos del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien es investigado por el presunto delito de lavado de activos. De acuerdo a su defensa legal, el exmandatario —quien estuvo con detención domiciliaria por más de tres años, entre 2019 y 2022— requiere someterse a una serie de exámenes médicos en la ciudad de Rochester, estado de Minnesota, del 11 al 18 de diciembre. A ver qué resuelven.

(Foto: Alonso Chero / GEC)





JOSUÉ GUTIÉRREZ

Paseando por los Emiratos

Quien sí no espera permisos y ha puesto pies en polvorosa en medio de la crisis política e institucional que afecta a nuestro país es el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien se encuentra nada menos que en los Emiratos Árabes Unidos, donde participa en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, dizque para “resaltar importantes medidas para la defensa de los derechos humanos frente al impacto” de este proceso, como la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Bueeeno, a quien Dios se la dio…