AMÉRICO GONZA

Tú no le amas, le temes

El congresista por Perú Libre, Américo Gonza, no quiso pecar de infidente cuando le preguntaron por su prófugo jefecito Vladimir Cerrón, a quien, trascendió, habría ayudado a esconderse en Ica. Consultado sobre cuándo se entregará a la justicia su líder, el parlamentario dijo que Cerrón “lo evalúa con su equipo de asesores técnico-legal”. Asuuu. Y con tono temeroso agregó: “Si yo digo algo…”. Uhm, ¿tanto miedo le tiene? Eso sí, descartó la posibilidad de retirar el inmenso cuadro del fundador de Perú Libre que está ubicado en las oficinas de su bancada. Será para no olvidarse de su cara porque el susodicho cumple hoy 142 días en calidad de no habido.





DANIEL SALAVERRY

Barbas en remojo

Ahora pues. El Poder Judicial autorizó el inicio de juicio oral contra el expresidente del Congreso Daniel Salaverry como presunto autor del delito de peculado doloso por haberse apropiado supuestamente del dinero destinado para sus actividades en Semana de Representación entre los años 2017 y 2018. El Ministerio Público ha pedido ocho años de prisión para el exfujimorista, su inhabilitación por cinco años para ejercer cargo público y el pago de 143,391.80 soles. ¿Qué dirá ahora el amiguis de Martín Vizcarra y Pedro Castillo?





ALEX CONTRERAS

Bronca virtual

Desde que dejó el Ministerio de Economía y Finanzas, Alex Contreras se ha dedicado a postear un día sí y el otro también, y de pasadita parece haber comenzado a cobrar cuentas pendientes con sus críticos, uno de ellos el congresista Carlos Anderson, a quien ha pretendido descalificar señalando que “no cumple ni los requisitos para ser practicante en el sector público”. El legislador no agrupado, por su parte, dijo que prefería no responder; eso sí, quiso dejar constancia de que, con lo dicho, Contreras “se revela a sí mismo en la pobreza”. Auch, esta bronca promete…





MINISTERIO DE LA MUJER

Se queja

No ha caído bien en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) la pretensión de un sector del Congreso de cambiarle el nombre a ese portafolio por el de Ministerio de la Familia, Infancia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad. A través de un comunicado, el MIMP ha señalado que la iniciativa desvirtúa la misión que tiene esa cartera y el “compromiso del Estado con todas las mujeres, niñas y adolescentes”. A ver si en el Pleno toman nota de la queja, pero, preguntita, ¿su coordinador parlamentario no le avisó al ministerio que el tema estaba en discusión?