Castillo y su machete

Totalmente descontrolado, el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, amenazó al exministro del Interior Carlos Basombrío por haber puesto en evidencia su vinculación con la organización terrorista Sendero Luminoso. “Quiero decirle a ese señor incapaz que tenga coraje y valentía de venir a Chota y decirme que soy terrorista; lo estoy esperando”, gritó el aspirante blandiendo un machete.

Pedro Castillo es candidato presidencial de Perú Libre, fundado por Vladimir Cerrón. (Foto: Archivo GEC)

No a las bravatas

La respuesta a sus bravuconadas le llegó vía Twitter. Basombrío escribió: “Amenazando con machete en ristre. Vaya qué pacífico había resultado este profesor de primaria (pobres niños si no hacían la tarea). Me ratifico. Lo que dije está documentado. No le tuve miedo a Abimael ni a Montesinos, menos a Castillo, así sea presidente y tenga todos los machetes de su lado”. ¿Y así pretende Castillo ser elegido presidente? Vergüenza ajena.

Ministro Carlos Basombrío dio a entender que los condenados prófugos del caso Accomarca serían incluidos en la lista de los más buscados. Foto: El Comercio.

Desayuno electoral

Varios candidatos a la Presidencia iniciarán hoy su jornada con el tradicional desayuno electoral como paso previo a la votación. A las 8 de la mañana, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, lo hará en su local partidario de Paseo Colón. A la misma hora, pero desde Magdalena, George Forsyth, de Victoria Nacional, se conectará vía Zoom con los integrantes de su plancha y algunos aspirantes al Parlamento de su lista –como Jorge Nieto, Joaquín Rey y Jean Ferrari– para compartir un desayuno virtual. Se las saben todas.

Y van seis

Tras llegar de Tacna, donde cerró su campaña, el candidato del Frente Amplio, Marco Arana, confirmó haber contraído el coronavirus, por lo que, al igual que Forsyth y José Vega, tampoco podrá ir a votar hoy. Con ellos son seis los aspirantes a la Presidencia que se han contagiado. Completan la lista Julio Guzmán, Ciro Gálvez y Pedro Castillo.

Marco Arana, vocero del Frente Amplio. (El Comercio / Juan Ponce)

Carlos Paredes