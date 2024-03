GUSTAVO ADRIANZÉN - I

Herencia pesada

El premier Gustavo Adrianzén reconoció que heredó de la gestión de Alberto Otárola a tres ministros con cinco interpelaciones ad portas. No obstante, el titular de la PCM no cerró las puertas a futuras recomposiciones al señalar que todos los ministros están en evaluación. “Confío en que las explicaciones que den nuestros ministros satisfagan plenamente a los congresistas y que, más allá del pliego interpelatorio, no se llegue a la censura”, comentó en una entrevista a RPP. Bueno, la prueba de fuego será con el ministro del Interior, Víctor Torres, quien se ha ganado a pulso los reclamos y las críticas por la creciente inseguridad que golpea a todos los peruanos.





GUSTAVO ADRIANZÉN - II

El jale de Chancay

Otro fue el tono cuando el primer ministro respondió sobre el megapuerto de Chancay y no pudo ocultar la emoción al recordar ciertas anécdotas. Indicó que, en una reunión bilateral a la que acompañó a la presidenta Dina Boluarte, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, le pidió que lo considerara como país observador de la Apec. A cambio, dijo, todas las exportaciones paraguayas iban a pasar por ese puerto. Igual de interesado se mostró el mandatario de Chile, Gabriel Boric. “Cuando vaya al Perú, solo te pido que me lleves a ver Chancay”, le pidió a Boluarte, según Adriazén. Es más, adelantó que quienes vendrían la próxima semana a conocer el puerto serían las autoridades brasileñas. Buenos vientos soplan.





CÉSAR VÁSQUEZ

“Bomba atómica”

En lugar de actuar con celeridad en la ejecución de medidas de prevención, el ministro de Salud, César Vásquez, decidió alarmar y asustar a la población sobre lo que sería el dengue en el país. “Todo el clima está favorable para que esto (el dengue) se dispare como una bomba atómica”, exclamó. Vásquez precisó que hay 30,651 casos confirmados y 44 fallecidos hasta la fecha. Agregó que parte de las medidas de contención para evitar que estalle la bomba es la “gran fumigatón” del 27 de marzo. Ya nos da terror este ministro.





PEDRO CASTILLO

El burro hablando de orejas

“Ayer se pisoteó una vez más la Constitución al inhabilitar ilegalmente a dos miembros de la JNJ”. La frase, aunque usted no lo crea, está en la cuenta de X del golpista Pedro Castillo, que justamente está purgando prisión por transgredir la Carta Magna y pretender cerrar e intervenir las instituciones democráticas del país. Castillo dice que el tema de la JNJ le hace recordar su caso. A llorar al río.