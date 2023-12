LUIS MIGUEL CASTILLA

Pega fuerte

El exministro de Economía Luis Miguel Castilla le ha dado duro a este gobierno y hasta le ha sugerido a la presidenta Dina Boluarte que reemplace ya al premier Alberto Otárola, pues este le hace sombra. “Hay una falta de rumbo evidente y esta parte por la falta de liderazgo. Tenemos una especie de doble poder, un presidente de Consejo de Ministros que, francamente, creo que ya la presidenta haría bien en buscar un refresco en su gabinete, que le hace sombra y que la hace tener una posición de mucha debilidad en un país que es muy presidencialista. Flaco favor le hace hoy el premier Otárola a una presidenta que no mueve un tipo de confianza y que no cala en el sector empresarial ni en la población”, dijo el ex hombre fuerte del MEF. Duro, eh.

Luis Miguel Castilla, ministro en el gobierno de Ollanta Humala, también fue reconocido como el mejor ministro de Economía y Finanzas de la región en el 2012. (Foto: Andina)

DINA BOLUARTE

Grito de auxilio

Dina Boluarte, la presidenta del país que “ahora está en calma y paz”, como ella misma aseguró hace unas semanas, ha tenido que reconocer ayer, sin decirlo directamente, que el momento que vive el Perú no es así como lo pintó en Estados Unidos. Durante la ceremonia de aniversario de la Batalla de Ayacucho, la mandataria, que libra su propia batalla contra la creciente desaprobación ciudadana, y a la que uno de sus ministros se atrevió a comparar con Micaela Bastidas, dijo: “Las actuales circunstancias exigen al Ejército brindar la seguridad que el país requiere”.

PEDRO CASTILLO

No se cansa

Por enésima vez, el expresidente Pedro Castillo buscará su excarcelación ante la justicia. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ha programado para este martes 12 la audiencia de cese de la prisión preventiva contra el golpista y terco exmandatario que no gana una en los tribunales, incluso, desde antes de dejar el poder hace poco más de un año, pero que sueña con pasar la Navidad fuera de Barbadillo. Que sueñe nomás.





WALDEMAR CERRÓN

What?

El tercer vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, ha presentado un proyecto de ley que busca eliminar la obligatoriedad del idioma inglés para obtener el grado de bachiller, el que antes se exigía solo con aprobar los estudios de pregrado. Los legisladores siguen haciendo lo que quieren con la educación. Oh, my God.