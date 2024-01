Rubén Vargas, exministro del Interior, analiza la agresión a la presidenta Dina Boluarte en Ayacucho, las responsabilidades en la PNP y la responsabilidad política de las principales autoridades.

¿Cómo tomar la agresión a la presidenta Boluarte? Algunos intentan justificarla.

Se lee desde las diferentes aristas; a nivel político y de un reflejo de cómo el gobierno de Boluarte no ha podido acercarse y cerrar ese divorcio que se ha generado por las muertes en las protestas. No se ha generado una estrategia de reconciliación en medio de una crisis política. El Gobierno ha preferido ignorar los reclamos de los deudos. Nada de esto se ha producido y el Gobierno ha sido indolente. Esta cólera contenida de la población no justifica en absoluto ningún acto de agresión a la presidenta que, guste o no, personifica a la nación.

¿Quiénes son los responsables?

Hubo un descuido imperdonable de parte del equipo de seguridad de la mandataria, es un ejemplo de cómo de forma ligera se ha estado manejando la seguridad, incluso al entorno más cercano de la presidenta, porque estos escenarios podrían presentarse. Hay un costo político. Si debió de ir o no es parte del papel que juegan sus asesores; exponerla fue un gravísimo error de cálculo, ahí también hay responsabilidades. Exponerla a ir a una zona donde existe una ira contenida; este hecho fue absolutamente predecible.

¿Ese costo debería asumirlo el ministro del Interior, Torres?

Aquí hay dos responsabilidades políticas; la primera, es la del jefe de la casa militar con responsabilidad directa para el cuidado de los familiares de la presidenta Boluarte en una actividad oficial. Y, también, por supuesto, del ministro del Interior, Torres, que a través de seguridad del Estado da la protección a la presidenta Boluarte fuera de Palacio. Hay una sombra sobre él, porque se habla de favorecer a un grupo de oficiales de su cercanía en lugares estratégicos. Si eso se confirma con elementos, entonces, la permanencia del ministro Torres es insostenible.

