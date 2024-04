Karol Paredes integró la bancada de Acción Popular (AP) y presidió la Comisión de Ética. Ya distante del bloque, se pronuncia sobre la denuncia contra Darwin Espinoza por mal uso de recursos públicos y reclama sanciones drásticas: “sin medias tintas” ni blindajes.

¿Cómo ve la situación de su excolega de bancada Darwin Espinoza?

El delito no es que él o su familia formen un partido, sino que use los recursos públicos, en este caso los del Congreso. Ahí las instancias responsables tienen que hacer su trabajo de investigación y tomar las medidas necesarias para que pueda responder a la ciudadanía (...). Yo creo que es momento de empezar a limpiar no solamente Acción Popular, sino también el Congreso. Hay situaciones que tú no puedes pasar por alto, tienes que tomar decisiones, y estas tienen que ver justamente con la imagen de una institución que es el Congreso, de un partido y la confianza de la población.

A nivel de AP se ha iniciado un proceso disciplinario, pero Espinoza ha replicado que desde 2015 lo están expulsando; se siente seguro de que no será sancionado. ¿Ha cambiado algo en el partido?

Por respeto a la población y también al mismo partido, tiene que haber un proceso no solamente de evaluación, sino también de sanción como corresponde. AP tiene que tener mano firme. Aquí no tiene que haber medias tintas. Las cosas tienen que ser claritas como el agua y actuar con coherencia.

¿Cómo ve el trabajo de la Comisión de Ética, porque no solo fue durante su gestión que hubo blindajes?

En la Comisión de Ética tienen que estar los mejores congresistas que reúnan no solamente calidad moral, sino todas las condiciones para defender la institucionalidad. Acá deberían votar a conciencia y no bajo consignas. No. Acá cada uno tiene que ser responsable de su voto y de la decisión que tome frente a este tipo de casos.

Hay un grupo importante de congresistas que ingresó a este Parlamento representando a Acción Popular pero que tuvo que dejar sus filas por discrepancias irreconciliables con este grupo llamado ‘Los Niños’. Ahora ustedes son no agrupados y quieren formar una nueva bancada...

Nosotros hemos presentado el documento y espero que la Junta de Portavoces pueda ya de una vez definir si va o no va, pero igual seguiremos siendo acciopopulistas. Nosotros no vamos a regresar a la bancada de Acción Popular si están estas personas, no podemos. El otro tema es que efectivamente la militancia está esperando una respuesta clara del partido, y aquí el que tiene la responsabilidad justamente de hacer que se limpie el partido y nuevamente recupere su reserva moral es el Comité Ejecutivo Nacional. Nosotros ya hicimos nuestro trabajo, ya pusimos de nuestra parte, pero como no agrupados no podemos tomar las decisiones que tiene que tomar el Comité Ejecutivo Nacional.

