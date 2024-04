El exjefe de la Dircote Tnte General PNP (r) José Baella advierte que en la región La Libertad, hay una simbiosis de la minería ilegal con la criminalidad y advierte, ante el anuncio de la creación de un frente policial en Pataz, que si no se le dan todos los recursos logísticos y humanos para realizar su tarea será como “arar en el desierto”.

El ministro del Interior, Walter Ortiz, ha anunciado la creación de un frente policial en Pataz para combatir a la criminalidad. ¿Qué es lo que se requeriría para hacerlo realmente efectivo?

La creación de un frente policial obedece siempre a una necesidad, en este caso, en la zona de Trujillo, por la situación de la minería ilegal, hay una simbiosis con los criminales. Esto es parte también de la organización que tenemos en la Policía. Un frente policial es como crear una división policial especializada en todo lo que es la Policía Nacional, con todos sus equipamientos, con la cantidad de policías necesarios, las unidades, los recursos logísticos y con una sola misión: combatir el delito. Hay, por ejemplo, un Frente Policial VRAEM que también está a cargo de un general y tiene todo el equipamiento y se dedica especialmente a dar seguridad en esa jurisdicción en forma permanente.

¿Y tendría que trabajar con las Fuerzas Armadas?

Por supuesto que sí, trabajar con las Fuerzas Armadas, es lo que ocurre en el combate contra el terrorismo, es decir, el Frente Policial VRAEM que es la policía trabaja con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y tiene a su cargo la seguridad.

Pero eso no va a tener éxito si no se le da la implementación necesaria...

Podemos tener la mejor creatividad, pero si a ese frente no le damos logística, no le damos infraestructura, no le damos bienestar de personal, no le ponemos tecnología de la información en las comunicaciones y no le damos capacitación, vamos a arar en el desierto; es lo que lo que está pasando o lo que puede pasar, no se trata solamente de crear ese frente policial sino de darle todo el equipamiento y poner al personal idóneo en criminalística e Inteligencia.

El superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera, Sergio Espinosa, ha señalado que hay una vinculación clara entre terrorismo y minería ilegal. ¿Usted comparte esa opinión o tiene algunas reservas al respecto?

Yo he trabajado en ambos campos: terrorismo y medio ambiente que es minería ilegal. El delito de minería ilegal lógicamente que significa muy grandes cantidades de dinero. El terrorismo ya es una situación especial porque busca la conquista del poder a través de atentados terroristas, y no siempre está ligado a la minería ilegal. En mi experiencia, si la Unidad de Inteligencia Financiera ha descubierto que se estaría lavando (dinero), yo me inclinaría a formar un equipo de la Dircote y Medio Ambiente a fin de que haga las investigaciones al respecto e identificar quiénes son los autores de esos delitos.

