La presidenta de la República, Dina Boluarte, es percibida por la ciudadanía como ineficiente, algo difícil de revertir. Así lo asegura el sociólogo y exministro del Interior Carlos Basombrío. En esta entrevista, considera que las cifras mostradas hoy por Perú21 van “al corazón” de su gestión.

¿Por qué cree que la ciudadanía piensa que la corrupción es el principal problema del país?

Los cuadros son muy interesantes; hay abundante información histórica. Si bien es cierto que siempre la corrupción ha estado entre los principales problemas del país, ahora hay un desplazamiento. Al concentrarse las respuestas mucho más en corrupción y delincuencia, problemas que tenían cifras altas como el desempleo se han reducido. No porque estemos en el mejor momento económico, sino por la importancia que se le da a lo otro como problema. El peso de la corrupción y la delincuencia es tan grande que reduce el porcentaje de los otros indicadores.

A pesar de ello, el costo de vida sigue figurando como una preocupación importante para la ciudadanía.

El costo de vida es un gran tema. Aparece más nítidamene el aumento de los precios, la inflación. Otra cosa relevante es que los cuatro primeros temas en 2023 siguen siendo los mismos en 2024, solo que corrupción aumenta como problema y desempleo se mantiene, y delincuencia curiosamente baja. Esto tiene que ver con que, en las encuestas de victimización, las personas no solo están respondiendo a su situación personal, sino al clima social en que se vive, en el que el miedo que se transmite influye en la respuesta. El clima social es tan importante como la realidad individual para fines prácticos.

¿Ese análisis se traduce en la calificación al trabajo del gobierno de Boluarte?

Ese gráfico es abrumador para el gobierno de Dina Boluarte porque no se refiere solo a temas de corrupción o a creerle las historias sobre los Rolex, sino que se está refiriendo a su capacidad de solucionar problemas, y sabemos que en Perú hay cierto nivel de tolerancia para “el roba pero hace obras”, pero en este caso es durísimo, porque no hace obra y roba, que es el resumen de trabajar de manera ineficiente. Los que dicen que trabaja de manera eficiente están en el margen de error, o sea es cero, y las diferencias entre Lima y el interior virtualmente no existen. Entonces, me parece la encuesta más dura de todas las que han aparecido hasta ahora en relación a la señora Boluarte en la medida que está yendo al corazón de su gestión. Da cuenta de la real y absoluta precariedad de este gobierno.

¿Puede hacer algo para revertir esta imagen?

Con toda sinceridad, creo que puede hacer poco. Algo puede mejorar en términos de la percepción de eficiencia si la economía mejora, pero este es un gobierno extremadamente débil y está ligado a un Congreso lleno de decisiones que lo jala para abajo. Creo que la percepción sobre ella no va a cambiar; la ciudadanía piensa que es ineficiente y ladrona. Ese paquete es muy complicado de revertir.

