Enrique Cornejo apeló resolución que declaró improcedente su candidatura a Lima

Tal como lo adelantó, el ex ministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo presentó esta tarde su apelación contra la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro que declaró improcedente la inscripción de su candidatura a la Alcaldía de Lima por el partido Democracia Directa .

El ente electoral considera que la agrupación política no respetó su propio estatuto al no convocar a elecciones internas para renovar su Comité Ejecutivo Nacional (CEN). En ese sentido, el JEE señala que los candidatos a la Municipalidad de Lima fueron definidos con una dirigencia que no "estaba vigente ni debidamente inscrita".

Ante esta decisión, el ex funcionario se acercó esta tarde a la misma sede del JEE, junto al personero legal de Democracia Directa, Daniel Raa Ortiz, para interponer la apelación. Tras cumplir su cometido, Cornejo afirmó a través de Twitter que su recurso tiene "contundentes argumentos legales" que "desbaratan" la resolución del ente electoral. “Estamos seguros que se obrará con justicia” , afirmó.

Según las normas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la apelación debe presentarse dentro de tres días calendario tras la publicación de la resolución de improcedencia. El JEE califica el pedido y, si lo concede, envía el expediente, dentro de las 24 horas, al pleno del JNE que, previa audiencia pública, tendrá que resolver la apelación en un plazo de tres días calendario .