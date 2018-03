Enrique Castillo: "La balanza se inclinará con lo que diga Vizcarra"

Una nueva moción de vacancia ronda la cabeza del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Enrique Castillo asegura que tras las declaraciones del mandatario en la comisión Lava Jato, el 16 de marzo, se decidirá su continuidad en el cargo.

Ayer se presentó la moción de vacancia y es multipartidaria. ¿Qué futuro le ve al pedido?

La moción es multipartidaria, pero se trata de las mismas personas que votaron a favor de la vacancia en el intento anterior.

Se suma Nuevo Perú.

Claro, que busca limpiar su imagen, pero, en buena cuenta, son las mismas personas. Eso es lo que genera dudas con respecto al éxito de la vacancia porque las sumas todavía no dan. Para que esta moción tenga éxito, requiere de los votos completos de Acción Popular (AP) y de Alianza para el Progreso (APP), y eso es lo que parece que no se va a lograr. Como este es un asunto de votos más que de argumentos, habría que ver si hay elementos que puedan convencer a APP a favor o en contra de la vacancia. Las versiones con respecto a acercamientos y promesas son muchas y en ambos sentidos.

El indulto es lo único que pudo salvar al Gobierno de la vacancia. ¿El Gobierno, ahora, tiene un arma de ese calibre para sortear esta nueva moción?

Lo que tú has llamado “arma de ese calibre” era necesaria para una bancada tan grande como la de Fuerza Popular (FP). Ahora ya no necesita eso con el fujimorismo. Ya logró una alianza con el kenjismo, ya logró que Alberto Fujimori sea un político agradecido. En esa tienda ya no tiene nada más que ofrecer. El tema está en lograr acuerdos con bancadas que puedan restarle pequeños votos a la vacancia. Los únicos que podrían ser pasibles de arreglos de esta naturaleza son los de APP.

¿Qué podría ofrecer el Gobierno para obtener votos?

No hay nada más conocido en los gobiernos que ofrecer inauguraciones, obras públicas y hasta puestos en puntos claves para que los partidos pueden obtener beneficios.

Hace cuatro días, Alberto Fujimori escribió en Twitter que en el clima político actual debería haber “mesura” y “responsabilidad”. ¿Cree que él será un actor activo en el proceso de vacancia?

Este intento de vacancia marcará la definitiva correlación de fuerzas en FP. El día que se vote por la vacancia sabremos quiénes terminan de irse y quiénes se quedan. Eso también le va a permitir a Kenji mostrar públicamente quiénes son los que se van.

Pero ya con dos o tres renuncias en FP se cae la vacancia porque se cuenta con los 59 votos que hoy ostentan.

Por eso es difícil proyectar si la vacancia tendrá éxito. Tanto Kenji como Alberto Fujimori van a mover las últimas piezas que les puedan quedar para evitar que en FP voten disciplinadamente por la vacancia.

Yendo al tema de fondo, de ambos lados se invoca a la gobernabilidad. Keiko dice que la renuncia “aliviaría” el debate de vacancia y PPK responde que debe seguir en el cargo para evitar la crisis. ¿Quién tiene la razón?

Cada uno va a jalar agua para su molino, pero en ambos casos tienen y no tienen razón. La institucionalidad prevé la vacancia y una sucesión constitucional, tanto así que ahora se le exige a Martín Vizcarra que diga si va a renunciar o no en caso de vacancia. Con eso, el oficialismo trata de dinamitar la opción constitucional. Por otro lado, también es verdad que entraríamos a un proceso traumático si se cae el presidente.

Keiko Fujimori dijo el martes que Vizcarra le daría un “mayor impulso al país”. ¿Le llama la atención que la oposición y la propia Keiko respalden tanto a Vizcarra cuando estuvieron a punto de censurarlo cuando fue ministro del MTC?

No me llama la atención porque la oposición necesita de Martín Vizcarra. Si Vizcarra dice que se va, los políticos creen que eso va a asustar a la población porque la Presidencia quedaría en manos de Luis Galarreta. Por eso no van a tener ningún reparo en hablar maravillas de Martín Vizcarra.

Para enamorarlo.

Si Vizcarra dijera que podría suceder a PPK, le haría un enorme favor a la oposición, y viceversa. La balanza se va a inclinar en la medida que Vizcarra dé una respuesta. Por eso unos lo enamoran y otros, como Juan Sheput, lo quieren poner contra la pared.

Con esta moción, que ocupará la agenda de debate, ¿el fujimorismo no busca distraer la atención de la población sobre las confesiones de Jorge Barata, el allanamiento de las casas de Yoshiyama y Bedoya para tapar del ojo público las acciones de la Fiscalía?

La vacancia de PPK ha sido el fin máximo del fujimorismo desde el comienzo. A PPK siempre lo acechó la posibilidad de tener un gobierno jaqueado, de que sus ministros puedan ser censurados. Los hechos posteriores pueden haber ayudado a que se haga posible presentar la moción de vacancia y distraer la atención de otras acciones, pero el fin máximo del fujimorismo siempre ha sido y es vacar al presidente.

¿Cree que más temprano que tarde las acciones de la Fiscalía llevarán a que el fujimorismo abandone la presidencia de la comisión Lava Jato?

La comisión Lava Jato buscará terminar su trabajo en julio y emitir su informe. Estamos llegando al punto en el cual el círculo sobre la investigación al presidente se puede cerrar. Ya se tomó la declaración de Sepúlveda y, según lo que conocemos, su versión sería contradictoria a la de PPK. Por otra parte, el viernes 16 se dará el testimonio del presidente a la comisión. Este es un punto determinante porque varias bancadas están postergando su anuncio de cómo votarán en la vacancia hasta después del 16. Ese día van a buscar que el presidente caiga en contradicciones, lo cual es muy fácil porque el presidente es proclive al error. La sesión del 16 puede marcar la contundencia del argumento en favor de la vacancia.

AUTOFICHA



- “Soy director y productor del programa Agenda Política, que se emite los domingos por Canal N a las 7 p.m., y columnista de Gestión desde 2000. He tenido una gratísima experiencia en radio, cuando existía CPN. Fue una de las experiencias más valiosas en lo que significa esta modalidad de las entrevistas”.



- “Yo no creo que las diferencias entre Keiko y Kenji sean un show. Es muy difícil hacer un show tratando de destruir un partido, y obviamente Kenji está buscando destruir FP. También es difícil creer que pueden formar parte del show los congresistas insultándose entre sí”.



- “El apoyo de Kenji al presidente no está salvando al presidente, al contrario, sigue cayendo porque la gente cree que tiene pactos bajo la mesa. Sí le está sirviendo a Kenji para que los congresistas de FP lo vean como la gran posibilidad a 2021. Eso hace decidir a gente como Yika a renunciar a FP”.