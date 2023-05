La última encuesta de Ipsos para Perú21 pone bajo la lupa el desempeño de los diferentes poderes del Estado ante los ojos de la ciudadanía, y si algo deja en claro es que el Congreso de la República sigue siendo la institución más desacreditada y con baja aprobación respecto de otras entidades del sistema de justicia como el Ministerio Público y el Poder Judicial.

En el caso de la Fiscalía, incluso, esta supera ampliamente el 13% de aprobación que registra a nivel nacional el Parlamento. Según los encuestados, un 29% avala su gestión, mientras que en el caso del Poder Judicial el respaldo llega a un 22%.

¿Qué es lo que está pasando? Para Guillermo Loli, director de Estudios de Opinión de Ipsos, si bien el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen un mejor nivel de aprobación, siguen estando desaprobadas con un 57% y 68%, respectivamente. “La encuesta ratifica el descrédito del Legislativo y del Ejecutivo”, afirma.

“Tienen mejor aprobación pero siguen desaprobadas. Allí hay un mensaje importante: que el Estado o las instituciones públicas están en una pérdida de confianza, en opinión negativa. Quizás el PJ y la Fiscalía están un poco mejor si las comparas con el Congreso porque se han visto avances en algunos casos, inicio de juicios y personas que están siendo investigadas”, declaró a Perú21.

En esa línea, Loli destacó que la acción de la Fiscalía respecto de casos como el de las congresistas acusadas de recortar los sueldos de sus trabajadores o de pertenecer a un grupo como el de ‘Los Niños’ hace que la población advierta que “hay una búsqueda de sancionar a los responsables de hechos de corrupción”.

¿Cuál es, entonces, el mensaje para el Congreso? “Que no hay fiscalización, que es parte de sus funciones. No se ve un Congreso cuestionador, que fiscaliza. También está el hecho de que hay protección entre ellos ante casos evidentes de acciones incorrectas éticamente y muy cercanas a lo delictivo. El hecho de no ser contundente, drástico y rápido en señalar las faltas es parte de lo mismo que se ve todos los meses en ese poder del Estado; la gente ya está cansada y lo rechaza”, acotó.

No hay recuperación

Loli señaló también que aunque la presidenta Dina Boluarte (16%), el premier Alberto Otárola 14% y el titular del Congreso, José Williams (15%), han registrado una ligera alza en su aprobación respecto del mes anterior, no se puede decir que haya una recuperación.

“Están igual, es el margen de error, es igual a tener lo del mes pasado. Lo que ha ocurrido es que se ha detenido la caída, se ve una suerte de congelamiento en el Ejecutivo igual que en el Poder Legislativo. Vamos a ver qué viene en los próximos meses”, añadió.

López Aliaga sube

Otro sondeo realizado por Ipsos, pero a nivel de Lima Metropolitana, ausculta también la aprobación de Rafael López Aliaga al frente de la Alcaldía de Lima, y revela que tiene un 44% de aprobación frente a un 46% que lo desaprueba.

Haciendo un comparativo con meses anteriores, Loli señaló que el burgomaestre ha regresado a su nivel de aprobación de marzo último. “Ha habido, al parecer, una pequeña recuperación. Creo que todavía hay que seguir observándolo para ver cuál será la tendencia más clara. Su aprobación está un poco errática, hay algunos puntos de mejora pero la opinión pública está muy atenta a ver cómo se desempeña en el cargo de alcalde”, manifestó.