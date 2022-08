La última encuesta de Datum Internacional mostró que los peruanos califican como mala las labores del gobierno de Pedro Castillo, entre las que destacaron la lucha contra la corrupción, el control de la inseguridad y el manejo de la economía.

De esta forma, el 75% consideró como malo el control y la disminución de la inseguridad ciudadana, mientras que el 72% opinó de forma similar sobre la lucha contra la corrupción y un 70% también calificó de forma negativa el manejo de la economía.

Por otra parte, el 67% dijo creer que Pedro Castillo sí está involucrado en casos de corrupción, en tanto que el 21% dijo no creer que esté involucrado.

Los encuestados también fueron consultados respecto a si la situación del presidente se complica ahora que Bruno Pacheco está en manos de la Fiscalía y de la Policía. Al respecto, 54% dijo creer que se complica mucho, el 25% que se complica un poco y el 14% que no se complica.

En cuanto al camino a seguir para superar la crisis política, el 37% opinó que la solución sería que se adelanten las elecciones generales y se elija a un nuevo presidente y a un nuevo Congreso, y el 34% dijo que el camino sería que el presidente Castillo renuncie o que lo vaquen de su cargo de inmediato. Solo el 26% consideró que Castillo termine su mandato en julio de 2026.

Percepción de la economía

En el ámbito económico, el 73% de los encuestados dijo estar en desacuerdo con que el Gobierno imponga cambios a partir de decretos supremos, en forma unilateral, sin conversar con todas las partes involucradas ni consultar con técnicos o especialistas. Solo el 14% estuvo de acuerdo y el 8% dijo no estar informado.

Además, el 58% afirmó que, hoy, sus ingresos son menores que antes de la pandemia, en tanto que el 30% afirmó que son iguales y un 11% dijo que son mayores.

En cuanto a las deudas en el hogar, el 72%, es decir, siete de cada 10, dijo que tenerlas, mientras que a ello se sumó que el 62%, o seis de cada 10, dijo sentir temor de perder su empleo o emprendimiento.

Urpi Torrado: “El factor que más pesa es la corrupción”

Cuando ya se tiene varios meses de caída se puede hablar de una tendencia y eso es lo que pasa con el presidente Castillo. Si nosotros comparamos la desaprobación desde el mes de marzo de este año, de 67% ese mes ha pasado a tener en el presente mes 76% de desaprobación. El presidente Castillo no ha podido cambiar esa tendencia. Su gobierno ha anunciado algunas acciones y aun así, la evaluación de su gestión sigue siendo negativa de manera general.

Este no es un dato de Lima, es un dato a nivel nacional que, cuando lo vemos desagregado por regiones, como el centro y el sur - donde el presidente Castillo tuvo mayor votación- registra ahora una desaprobación del 79% y 65%, incluso por encima del porcentaje nacional.

El factor que más está pesando es la corrupción que viene acompañada de la inseguridad ciudadana y el manejo económico. La gente asocia al presidente con la corrupción; si lo ponemos en cifras, es un poco más de 2/3 de la población la que así lo siente. Y, de alguna manera, eso tiene un impacto económico para la ciudadanía, complica aún más la sensación de que no hace nada. La popularidad del premier, por el contrario, es una línea plana, no ha logrado convencer a los grandes sectores de la población. Desde que llegó no ha generado una expectativa positiva.