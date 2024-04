Esta tarde, la presidenta de la República, Dina Boluarte, tomará juramento a los nuevos integrantes del Gabinete Ministerial. Esto tras la renuncia de los titulares del Interior, Víctor Torres, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino, y de Educación, Miriam Ponce.

Fuentes de Perú21 indicaron que la ceremonia se iniciaría a las 7 de la noche. Hasta el momento, no se ha confirmado quiénes serán los nuevos rostros del Gabinete Adrianzén.

Sin embargo, el candidato que suena más fuerte para ocupar la cartera del Interior es Miguel Núñez, quien se desempeña actualmente como viceministro de Orden Interno.

Núñez formó parte del GEIN. Es héroe de la democracia. También ha sido jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic), de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), de la Dirección de la Policía Fiscal y del Frente Policial de Tumbes.

En tanto, trascendió que Morgan Quero sería el nuevo titular de Educación. Él ha sido asesor de Dina Boluarte.

Es importante destacar que estos cambios se producen dos días antes de que el Gabinete se presente en el Congreso para pedir el voto de confianza.





VÍCTOR TORRES RENUNCIÓ AL MINISTERIO DEL INTERIOR

Sobre las 3 de la tarde, del lunes 1 de abril, Víctor Torres renunció a su cargo de ministro del Interior. “Es por motivos personales, yo se lo he pedido a la presidenta. Déjenla gobernar”, dijo a la salida de Palacio.

Tras confirmar su renuncia, el exministro declaró a la prensa: “Me voy en paz y con las manos limpias porque he trabajado por mi país. Presionaron (para su salida), quizá mi cara no les gustaba”.

Antes de partir, aseguró que se retira por problemas familiares y de salud. Además, se mostró su respaldo a la presidenta Dina Boluarte:

“Yo he coordinado con la señora (presidenta) y he pedido (mi salida), ella accedió porque es una persona muy cortés. Espero que la ayuden a gobernar, ella está haciendo las cosas bien. Si ella sale (del cargo), el Perú se hunde, el dólar sube de precio. Me voy porque yo he pedido (mi retiro), porque tengo un problema familiar y de salud, es un problema de mi familia”, dijo.

Sobre la situación del coronel Harvey Colchado, Torres descartó una posible remoción tras allanamiento en casa de Dina Boluarte en Surquillo: “Que Harvey trabaje tranquilo. No pasa nada, todo se maneja en colaboración a los requerimientos fiscales, porque la señora no tiene nada que esconder”, señaló.





NANCY TOLENTINO SE DESPIDE DEL MINISTERIO DE LA MUJER

La titular de la cartera de la Mujer, Nancy Tolentino, renunció ayer a su cargo, a través de su cuenta de X. El alejamiento de Tolentino se da a menos de tres horas de que el cuestionado ministro del Interior, Víctor Torres, también anunciare su renuncia.

“Quiero destacar al equipo que me acompañó estos 14 meses en el MIMP y que colaboraron impulsando importantes iniciativas como la creación e instalación del Consejo Nacional de las Mujeres, mecanismo vital para la participación y el empoderamiento de las mujeres en la sociedad”, escribió en su cuenta de X, a través de un hilo.





MIRIAM PONCE, TITULAR DE EDUCACIÓN, ES LA TERCERA BAJA

A menos de 48 horas de que el premier, Gustavo Adrianzén, asista al Pleno del Congreso a pedir el voto de confianza para su gabinete, se produce la tercera renuncia de sus ministros. Esta vez, Miriam Ponce presentó su carta de renuncia a la cartera del Ministerio de Educación (Minedu).

“Hoy concluye el encargo que recibí para conducir el Ministerio de Educación. En primer lugar, quiero agradecer a la presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, por la confianza que me otorgó para trabajar y aportar en el objetivo de darle al Perú una educación de calidad”, fueron sus primeras palabras, en su carta de renuncia difundida en la cuenta de X del ministerio de Educación (Minedu).

“Ratifico mi compromiso con la educación del país y los comprometo a continuar promoviendo la estrategia nacional 101% Buen Ciudadano, con el fin de rescatar los valores y ejercer una ciudadanía responsable para una convivencia democrática y pacífica. Sigamos trabajando con perseverancia y firmeza por la grandeza de nuestra patria”, concluyó Ponce.





MILITANTES APRISTAS PIDEN NO DAR EL VOTO DE CONFIANZA

Este lunes 1 de abril, militantes apristas emitieron un comunicado exhortando al Congreso de la República a no conceder el voto de confianza al Gabinete Ministerial encabezado por Gustavo Adrianzén, debido a que “no existen condiciones básicas” para otorgarla. Esto a poco de que se hayan confirmado dos renuncias en el Ministerio del Interior y de la Mujer.

“Es extraño que habiéndose producido la crisis total del gabinete Otárola, el presidente del Consejo de Ministros haya propuesto, o le han impuesto, la permanencia de todos los ministros precedentes, lo que significa la ratificación de políticas que no han tenido resultados satisfactorios y que se ha visto reflejada en malos resultados en seguridad ciudadana, salud pública y la economía popular”, se lee en el comunicado que emitieron.

Otra de las razones que dan estos militantes apristas para negar el voto de confianza es la “total falta de trasparencia ante informaciones que podrían comprometer a la señora presidenta [Dina Boluarte] y que más allá de la procedencia de bienes que deben ser esclarecidos, significa un duro golpe a la veracidad y credibilidad de la presidenta”.





DEBATE SOBRE VOTO DE CONFIANZA DURARÁ TRES HORAS

Tres horas, sin tiempo adicional ni interrupciones, durará el debate tras la presentación del pedido de voto de confianza del premier Gustavo Adrianzén, cuando asista al Pleno del Congreso, el próximo miércoles 3, a partir de las 9:00 de la mañana.

El Consejo Directivo del Congreso, con la conducción del presidente del Parlamento, Alejandro Soto Reyes, fijó ese tiempo del debate.

Dicho tiempo —o sea, las tres horas— será distribuido de forma proporcional entre los 11 grupos parlamentarios. Los legisladores no agrupados tendrán un minuto cada uno para pronunciarse sobre el tema.

El gabinete ministerial, que encabeza Gustavo Adrianzén, se presentará ante el Pleno del Congreso este miércoles 3. Esto, en virtud a lo dispuesto el artículo 130 de la Constitución Política del Perú, que señala que “dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo concurre al Congreso, en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea al efecto cuestión de confianza”.













