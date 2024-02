Luego de que el PJ resolviera dictar 9 meses de impedimento de salida del país para el expresidente Alberto Fujimori por el caso Pativilca, su abogado Elio Riera conversó con Perú21TV para dar mayores alcances del estado de salud actual del exmandatario y su estrategia legal para el juicio oral.

¿Cómo evalúan desde su defensa legal la sentencia de Vladimiro Montesinos por el caso Pativilca?

Yo tengo una lectura de responsabilidad asumida por Montesinos, quien ha reconocido en este caso haber orquestado o coordinado los eventos que vincularon con esta matanza ilegal de inocentes. Ya tenemos a los autores materiales y la persona que orquestó y organizó, ya lo reconoció. El caso en principio ya estaría cerrado por nuestro lado, porque evidentemente nosotros postulamos que el señor presidente no tuvo y no mantiene ningún tipo de responsabilidad con respecto a los hechos atribuidos.

Montesinos era la mano derecha de Alberto Fujimori, era su exasesor, ¿es posible que haya mandado ejecutar estas personas extrajudicialmente, sin que el expresidente no supiese nada?

Claro, definitivamente es posible. Recordemos el caso de la señora Mariela Barreto, que fue asesinada de una forma cruel. Montesinos fue sentenciado y Fujimori, mi patrocinado, no tuvo ninguna vinculación. También fue condenado el señor Martín Rivas. Tener como tesis el hecho de que trabajó en el gobierno y fue la mano derecha del señor expresidente no lo vincula necesariamente, a menos de que tengamos un elemento objetivo, pero no lo hay.

¿Qué material han presentado al PJ para plantear la defensa del señor Fujimori en este caso?

Se postula que el señor presidente no contaba con arraigos. Hemos presentado toda la información y hemos descartado todos los arraigos, todos los que equivocadamente pensó Fiscalía que no teníamos. Hemos presentado los recibos de luz, agua, DNI, certificados, documentos médicos. Es de público conocimiento que el expresidente vive con sus nietas. Eso ha generado la certeza de que no corresponde darle la razón al fiscal.

¿Qué podría pasar con la salud de Fujimori de volver a prisión?

Está muy optimista. Me reuní con él y me dijo: “doctor, he recibido a los médicos, han podido cotejar todos mis males, pero yo les he dicho que quiero continuar”. Él podría acogerse y señalar que no se encuentra médicamente bien para continuar, pero él quiere pelear, quiere defenderse.

Sobre el pedido de la Fiscalía Suprema de Chile para poder ampliar la extradición de los otros casos que se le sigue, ¿qué es lo que viene para esta solicitud?

Tiene que remitirse a la Corte Suprema, quien ordenará que se abra una instrucción y tendremos una fase de juzgamiento para poder defendernos. Espero, en la medida que este caso está llegando recién para juicio, tener como tal todas las herramientas para poder defendernos. Calculo que en un año deberían resolverse las causas, si mañana me notifican de la Corte Suprema.