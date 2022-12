Tras el anuncio de la presidenta Dina Boluarte para adelantar las elecciones para abril de 2024, la carrera de nuevos y desaparecidos partidos políticos por obtener la inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) toma un nuevo giro y se intensifica.

El primer paso para inscribir un partido político es reservar la nómina. Según el portal web del organismo electoral, hay 1,451 organizaciones que ya realizaron este trámite. El segundo paso es inscribir, al menos, al 0.1% de electores (24,800) y formar mínimo 66 comités provinciales en 20 regiones del país. En total 15 partidos ya cumplieron este paso.

La norma vigente establece que, una vez que el JNE verifica y acredita las afiliaciones y comités, se solicita una cita con el registrador delegado del ROP, en la que el partido debe presentar el acta fundacional, estatuto, ideario, actas de comités partidarios y el padrón de afiliados.

El último paso consiste en subsanar cualquier observación –en un plazo de 90 día–, seguido del periodo de tachas y, si este resulta favorable, se obtiene la inscripción.

Según la norma electoral, los partidos pueden presentarse ante el ROP hasta 110 días antes de los comicios. No obstante, el presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral, José Manuel Villalobos, sostuvo que esto podría cambiar con miras al adelanto de elecciones.

“Por ejemplo, en las últimas elecciones (regionales y municipales), podían hacerlo hasta la fecha de inscripción de candidatos, pero es una regla que puede ser modificada ante un adelanto de elecciones”, explicó a Perú21.

Rostros y partidos

Una de las organizaciones que sueñan con volver a la contienda es el Partido Aprista Peruano (APRA), que perdió la inscripción tras las elecciones generales de 2021, cuando retiró su plancha presidencial de la campaña por la renuncia de sus candidatos.

Ahora, el histórico partido de Haya de la Torre enfrenta algunas “trabas”. “El APRA hace tres meses ha entregado sus documentos completos con casi 80 comités provinciales y 55 mil militantes; lo increíble es que demoren tanto en resolver el tema. Incluso nos han pedido que sustentemos el ideario... si algún partido tiene ideas, creo que es el APRA”, comentó Jorge del Castillo, uno de sus antiguos dirigentes.

Infografía Perú21

El excongresista hizo un llamado al aparato electoral para actuar con mayor diligencia. “Vemos una dilación sumamente cuestionable por no decir más. Espero que esto se resuelva pronto porque en cualquier momento podrían convocar elecciones y el APRA no está”, aseveró.

La organización del también extitular de la PCM es una de las 15 que se encuentran en proceso de inscripción. Perú Primero del expresidente Martín Vizcarra; Fe en el Perú de Álvaro Paz de la Barra; el Frepap y Libertad Popular son otros en carrera. El presidente de este último partido, Rafael Belaunde Llosa, contó que hace un mes le entregaron al JNE una plancha con más de 33 mil afiliados y 74 comités.

Mientras el JNE evalúa, visita y fiscaliza los comités y datos presentados, Belaunde Llosa dijo que cuentan con 15 comités adicionales “por si hubiese alguna observación”, así como 10 mil afiliados más.

“Nosotros, conscientes de la realidad, estamos trabajando a toda máquina para tener nuestra inscripción expedita. Eso no quiere decir que tengamos una posición absolutista de ir solos. Creo que hay que hacer un esfuerzo para concertar con gente que tenga criterios básicos”, adelantó.

Expectativa. Miles de partidos buscan afiliados para seguir en el proceso ante el ROP del JNE. (Foto: Manuel Melgar / GEC)

En la misma etapa se encuentra la Coalición Transformadora Verde, impulsada por Javier Arce, el parlamentario Andino de Perú Libre que llegó a convertirse en ministro de Desarrollo Agrario y Riego de la mano del expresidente Pedro Castillo en mayo de 2022.

Otro proyecto político que ya cumplió con presentar el mínimo de afiliados y comités provinciales es Perú Federal de Virgilio Acuña, operador político del excarcelado Antauro Humala y actual viceministro de Transportes.

La cuota de Pedro Castillo y su círculo no termina ahí. Peruanos Como Tú, promovido por el congresista del Bloque Magisterial Segundo Quiroz, también cursa esta etapa de la inscripción. Varios de sus afiliados son de la Fenatep, sindicato fundado por Castillo.

Separan el nombre

En la fase previa aguardan más de mil organizaciones y movimientos políticos que ya reservaron su nombre y se encuentran trabajando en obtener el número de afiliados y comités provinciales necesarios para iniciar el trámite de inscripción ante el ROP.

Uno de ellos es el Partido Unidad y Paz, fundado por el congresista Roberto Chiabra, quien reconoció que se encuentran en una fase preliminar. “No se trata de cumplir por cumplir, nosotros vamos a tener a personas que no tengan ningún problema con la justicia. Nosotros no queremos cometer ese error de origen, así tome su tiempo. Queremos involucrar a jóvenes, sobre todo a mujeres, convenciéndolos de que van a tener oportunidad de crecimiento en el partido, sumado a la experiencia de otros militantes”, señaló a este diario.

También con una convocatoria a los jóvenes, aparece Unidad por la Democracia. Los fundadores, Bárbara Palacios y Renelmo Castillo, confían en estar listos para el siguiente proceso electoral.

“A la fecha ya tenemos 10 mil firmas y nuestra estrategia es recorrer todo el Perú, llevamos visitando más de 10 regiones, tenemos ya 30 comités en provincias (...). Nuestro objetivo es entregar el expediente en marzo de 2023 para que nuestra resolución salga a tiempo y podamos presentarnos a las próximas elecciones”, señaló Palacios.

A su turno, Castillo añadió que las bases se sostienen en “jóvenes profesionales” y que para la elección de los dirigentes partidarios se aplicarán filtros de antecedentes judiciales, penales y policiales.

Otro en cola es el Partido Unión por el Perú del etnocacerista Antauro Humala, cuyo nombre fue reservado dos veces, pero en ninguna oportunidad cumplió con los requisitos para avanzar en el proceso. El 24 de octubre se volvió a hacer la reserva, siendo su estado actual “procedente”.

“El problema es nuestro sistema político”

Por Iván Lanegra // Secretario general de Transparencia

La experiencia previa de los partidos ya inscritos deja pocas esperanzas sobre las nuevas organizaciones. El proceso de inscripción en el ROP no es una garantía. Las reglas establecen un conjunto de criterios mínimos para poder tener una inscripción, pero esos criterios no te aseguran ninguna calidad, ni tampoco hay ningún programa de apoyo para los partidos nuevos. Lo que podría ocurrir, eventualmente, es que alguno de estos llegue al Congreso y que finalmente reciba tratamiento público, pero el desempeño va a depender muchísimo de la buena voluntad y experiencia de quienes lo integren.

El problema, sin embargo, no es relativo a la edad. En los últimos años se ha visto que las personas con experiencia política suelen ir de partido en partido, sin formar un vínculo permanente con ninguna agrupación. Eso sumado a que en Perú no hay oportunidades políticas para muchos de los jóvenes que recién ingresan al sistema. No hay espacios para que desarrollen sus capacidades como políticos; entonces, cuando llegan al Congreso, la mayoría es designado en su primer cargo público sin haber tentado a regidor, alcalde, ministro, viceministro o similar. Entonces, el problema es que el sistema político no genera el incentivo para que la gente gane experiencia y los partidos políticos nuevos, por definición, tienen más dificultades para captar personas con conocimientos en materia política.

Tenga en cuenta

“Una alternativa para los partidos que no esperaban el adelanto de elecciones es que, mientras terminen de inscribirse, participen en las internas, a condición de que si en la fecha final no logran la inscripción en el ROP, quedan fuera” , propuso José Manuel Villalobos.

, propuso José Manuel Villalobos. El PPC ya realizó la reserva de nómina. También Voces del Pueblo de Guillermo Bermejo. En tanto, el legislador Carlos Anderson anunció nuevo partido.

“ Los plazos que hemos señalado ante el Congreso están hechos para realizar el debido proceso electoral” , dijo Jorge Salas Arenas, presidente del JNE.

, dijo Jorge Salas Arenas, presidente del JNE. “Haremos el máximo esfuerzo para brindar elecciones libres, transparentes, seguras y tranquilas”, señaló Piero Corvetto, jefe de la ONPE.

VIDEO RECOMENDADO