La presidenta Dina Boluarte anunció una recomposición del Gabinete y que cambiará al premier Pedro Angulo. En entrevista con Cuarto Poder y Punto Final, señaló que este martes jurarán los nuevos miembros del Consejo de Ministros.

Al ser consultada sobre las declaraciones de Angulo sobre las protestas, señaló: “A raíz de esa situación de violencia hemos dicho que vamos a conformar un Gabinete estos días, el martes”, dijo.

“Estamos reconformando el Gabinete un poco más político para tender más puentes de diálogo. Se va a cambiar al premier”, sentenció.

En Latina, adelantó que Angulo será reemplazado por alguien con un perfil más político y que mire con sensibilidad las necesidades del pueblo.

VENGANZA POLÍTICA Y MACHISMO

Además, la mandataria denunció que los cuestionamientos en su contra se deben al machismo.

“En algún momento me hicieron escuchar hace varias semanas que ‘si vacan al presidente Castillo, cualquiera menos Dina Boluarte’. Entonces, yo puedo entender que es una venganza política machista, que miran a la mujer disminuida”, agregó.

“Desde aquí quiero llamar a las mujeres. Siéntanse orgullosas de que tengan una presidenta mujer y podamos demostrar que las mujeres también somos capacees de hacer un gobierno transparente”. agregó.

NO SE CONSIDERA TRAIDORA

Boluarte también se refirió a aquellos la acusan de haber traicionado a Pedro Castillo. La presidenta indicó que no es una traidora.

“No me considero ninguna traidora porque si estoy sentada aquí es en cumplimiento estricto de la Constitución. Yo acompañé al presidente Pedro Castillo como vicepresidenta dándole consejos, recomendaciones y sugerencias para el buen gobierno. Lamentablemente no me escuchó. Por eso, desde agosto tomé distancia y ya no volví a conversar con Castillo en Palacio”, enfatizó.

“Me hizo tomar distancia que no había un mínimo de cambio. Estaba cometiendo los mismos errores de poner los mismo ministros que no calzaban para el Gabinete”, añadió.

Asimismo, expresó que otro de los motivos por los que se apartó de Castillo fue por la información fiscal que salía. “Siempre había algo más, más indicios de corrupción. Varias veces le pregunté a él si estaba comproemtido en ello y él dijo que no. En el ultimo tramo ya no salgo a la prensa porque no tenía nada que decir en defensa de Castillo”, sostuvo.

En otro momento, reiteró que no renunciará. “¿Mi renuncia qué cambiaría?, ¿Cambiarían los problemas sin atender?. Estaría dándole la razón a los violentistas”, enfatizó.





