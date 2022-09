Percy Medina, jefe de Idea Internacional-Perú, señala que la ONPE puede sancionar a los partidos que no usaron el financiamiento público como indica la ley.

¿Qué es el financiamiento público directo?

El financiamiento público directo es un dinero que reciben los partidos políticos que han tenido votación parlamentaria de acuerdo al número de escaños parlamentarios. El dinero es para gastos de capacitación, formación de sus afiliados y para el funcionamiento regular del partido. No es un dinero que se destine a la campaña electoral; esto está prohibido expresamente.

¿Es correcto que Vladimir Cerrón, el dueño de Perú Libre y sentenciado por corrupción, tenga un sueldo por más de 12 mil soles?

Hay otro 50% del dinero que se puede destinar a gastos ordinarios, es dinero que se puede usar en alquiler de locales, pagos de servicios, pero también, los sueldos del personal del partido. Entonces, un secretario general sí puede tener un sueldo del partido, siempre y cuando esté avocado a tiempo completo en su función. Pero la ONPE tiene que evaluar cuál es la rentabilidad que tiene para el país el financiar a ciertas personas.

¿Hay un monto tope?

No, esto no está establecido en la ley, no hay un monto tope, pero es algo que debería regularse porque es financiamiento público. Porque al ser público, se está usando el dinero de todos los contribuyentes, hay determinados límites y debería de reglamentarse para evitar abuso.

¿Qué debe de hacer la ONPE?

Puede limitar o congelar el financiamiento público que recibe un partido si es que determina que hizo un uso inadecuado del dinero. Puede restarle el dinero que recibe. Recordemos que este es un financiamiento quinquenal que se entrega a razón de un quinto por año. Este no es un cheque en blanco en el que cada partido hace lo que quiere, sino que tiene que haber una supervisión para garantizar que se usó de acuerdo a ley.