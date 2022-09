La Oficina Nacional de Procesos Electorales ( ONPE ) desarrollará este domingo 18 de setiembre, a nivel nacional, la primera jornada de capacitación presencial para 505,938 miembros de mesa, titulares y suplentes, con miras a las elecciones regionales y municipales del 2 de octubre.

La actividad se realizará de 8:00 a. m. a 1:00 p. m., en un total de 3752 locales, en su mayoría instituciones educativas, habilitados en todo el país.

En el Cercado de Lima, la capacitación se realizará en las instituciones educativas Héroes del Cenepa, Simón Bolívar, Emblemático Hipólito Unanue, colegio La Salle y en las universidades nacionales Federico Villareal (Facultad de Derecho y Ciencias Políticas) y San Marcos (Puerta N. ° 3), entre otros locales.

Durante la jornada, los miembros de mesa recibirán toda la información necesaria para ejercer el cargo durante la instalación, el sufragio y el escrutinio, así como material de capacitación similar al que utilizarán el domingo 2 de octubre, para practicar sus tareas en las tres fases de la elección.

En algunos casos, igualmente dispondrán de equipos informáticos para entrenarse en el uso de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) que se aplicará en 5 distritos de Lima Metropolitana.

Para facilidad de los miembros de mesa, la ONPE ha publicado en su sitio web los locales en los cuales se realizará la primera jornada de capacitación.

El domingo 2 de octubre, los miembros de mesas de sufragio, titulares y suplentes, deben presentarse en el local de votación correspondiente desde las 06:00 horas, a fin de que las mesas de sufragio comiencen a funcionar a partir de las 07:00 horas. La instalación de la mesa de sufragio es registrada en el acta electoral.

¿Si faltan los miembros de mesa?

Si a las 07:00 horas faltan miembros de mesa titulares, la mesa se instala con quienes están presentes sean titulares o suplentes , siempre y cuando sean tres. Se escribe “Faltó” en el espacio de la firma de cada miembro de mesa ausente.

En caso que no se alcance a conformar la mesa de sufragio hasta las 7:00 horas porque faltan uno o dos de sus miembros (titulares y suplentes), a fin de completar la mesa de sufragio, quien asume la presidencia designa a una o dos personas de la fila de esa mesa . Estas firman en la relación de miembros de mesa no sorteados. Las personas que instalen una mesa no deben ser familiares entre sí (padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, suegros, yernos, nueras, cuñadas, padrastros o hermanastros).

Si a las 07:00 horas no ha llegado ningún miembro de mesa, quien preside la mesa anterior o posterior nombra como miembros de mesa a tres personas de la fila de la mesa por instalar . Estas firmarán en la relación de miembros de mesa no sorteados.

De darse el caso que una o un miembro de mesa no puede firmar por ser una persona iletrada o por tener una imposibilidad física, dicha persona coloca su huella digital en el espacio de la firma. Luego se escriben sus nombres, apellidos y su número de DNI. Después se anota el hecho en el campo de “Observaciones” del acta de instalación, el cual luego se cubre con una lámina de protección.

La segunda jornada de capacitación se cumplirá el próximo domingo 25 de setiembre en las mismas instituciones educativas publicadas en el sitio web de la ONPE.

