La regidora de la provincia de Chupaca, en Junín, Lili Rojas Santiago, fue atacada por dos desconocidos que le rociaron lejía en el rostro, luego de acusarla de promover la revocatoria del alcalde provincial Marco Mendoza del partido Perú Libre.

Rojas fue atendida en una clínica de Huancayo, hasta donde fue llevada por la gravedad de sus lesiones. Ella tiene quemaduras en el 90% del ojo derecho.

Según denunció, un servicio de taxi intentó arrollarla en la pista de Carmen Alto cuando caminaba de su casa hacia la Plaza de Armas de Chupaca. En ese momento, indicó que una mujer y el conductor del vehículo se acercaron a ella y le dijeron: “quieres revocatoria, toma revocatoria”. Luego, le rociaron la lejía en el rostro y huyeron.

“Todo fue muy rápido y me echó a los ojos, a toda la ropa. Yo no pude ver más porque el carro arrancó y se fue. Lo que yo hice fue coger de mi bolso el papel e intentarme limpiar. Buscar ayuda para buscar agua, pero en ese momento no había personas”, contó.

Asimismo, la segunda regidora señaló que sus atacantes la responsabilizan del proceso de revocatoria en contra del alcalde provincial Marco Mendoza, contra quien presentó una denuncia por corrupción.

