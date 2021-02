El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, rechazó esta mañana los señalamientos de un presunto fraude electoral. En su intervención en el seminario internacional “¿Cómo hacer campaña electoral en tiempos de pandemia?”, el magistrado manifestó que no permitirá ese tipo de alusiones.

“Hablar de fraude electoral es un hecho que no vamos a permitir. No solo que no se produzca, sino que tampoco se anuncie, ni que se enturbien los comicios, especialmente en medio de circunstancias como las que estamos pasando”, aseveró Salas Arenas.

“Rechazamos toda insinuación, cualquiera que sea de fraude. Y en lo personal, permítanme decir que tengo una carrera de 30 años que no voy a manchar en esta altura de mi vida”, añadió.

El magistrado dijo que es “muy delicado” hablar de fraude electoral en medio de un proceso electoral en desarrollo.

“Desde 2001 no existen ningún informe de misiones internacionales y nacionales que concluyan que existe un proceso electoral fraudulento”, sostuvo.

Su pronunciamiento se dio a raíz de un artículo periodístico que señala que magistrados del JNE habrían favorecido en la decisión sobre la tacha presentada contra el candidato Martín Vizcarra de Somos Perú.

“Ciertamente los procesos de exclusión, tachas y las decisiones que emite la justicia electoral, al igual que la justicia civil, penal o laboral tienen partes disconformes que protestan. La diferencia es que en la justicia electoral hablamos de grupos políticos con distintos modales con relación a la democracia y también personas que tienen intereses asentados”, dijo.

La decisión del JNE ha sido cuestionada también por la bancada de Acción Popular que en un comunicado instó al colegiado electoral a aclarar esta situación ante el Congreso.

