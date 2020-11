El expresidente Ollanta Humala sostuvo que es “responsabilidad directa” del jefe de Estado, Francisco Sagasti, que el próximo proceso electoral sea “exitoso”. Así se pronunció al ser consultado respecto al pedido de la fiscalía de suspender las actividades del partido Fuerza Popular.

“El presidente efectivamente no tiene por qué meterse. Cuando dice que respeta la separación de poderes del Estado, me parece bien, pero una cosa es la autonomía de los poderes del Estado y otra cosa es la autarquía y hacerle recordar que el proceso electoral es responsabilidad directa de él, está bien, lo va a conducir el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE, pero el responsable político de que este proceso electoral sea exitoso en cuanto a transparencia, en cuanto a imparcialidad, es del presidente”, afirmó en diálogo en Canal N.

El presidente Francisco Sagasti descartó pronunciarse sobre el caso de Keiko Fujimori, tras el pedido de la lideresa de Fuerza Popular para que emita una posición respecto a la posibilidad de que el Poder Judicial suspenda las actividades de su agrupación política en pleno proceso electoral.

En una entrevista con Reuters la noche del jueves, Sagasti afirmó que respeta la Constitución y que no interferirá en el trabajo del Congreso, el Poder Judicial, la Contraloría y la Fiscalía.

“Acá creo que es totalmente inoportuno poner amenazas a los partidos políticos y, además, hay que respetar el cauce constitucional para poder quitarle la credencial a un partido”, precisó Ollanta Humala al respecto.

Asimismo, indicó que existen “mecanismos propios” para la disolución de partidos políticos, “que no pasan por un pedido de un fiscal”.

“Leyendo la Constitución y la Carta sobre Derechos Civiles y Políticos de la OEA podemos establecer que los partidos políticos tieneN mecanismos propios para su disolución que no pasan por un pedido de un fiscal. Creo que cualquier partido político no debe ser puesto en esta situación y menos en un proceso electoral. Hay un procedimiento para poder destituir a un partido o quitarle la vigencia a un partido, pero este no es el mecanismo, esto más parece un tema de judicialización de la política”, dijo.

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado, a cargo del juez Víctor Zúñiga Urday, programó para el lunes 30 de noviembre una audiencia en la que se evaluará el requerimiento del fiscal José Domingo Pérez para suspender temporalmente las actividades del partido político Fuerza Popular, como parte de una investigación por el presunto delito de lavado de activos en el marco del caso Odebrecht.

