Otra vez se frustra diálogo en Las Bambas. La comitiva ministerial encabezada por el titular del Mincetur, Roberto Sánchez, fracasó por segunda vez en esta semana en su intento por instalar una mesa de trabajo con las comunidades campesinas de la provincia de Cotabambas, en Apurímac.

Edison Vargas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, consideró ofensivo que se haya desplazado una gran cantidad de efectivos policiales hasta Pumamarca, lugar de la reunión.

“Si no hubieran traído tanto policía las cosas tal vez hubieran sido diferentes, pero de todas maneras no quieren levantar el estado de emergencia, así que no hay conversación”, acotó el apurimeño, quien también exigió la presencia del premier Aníbal Torres para futuras negociaciones.

Tras la reunión trunca, los comuneros señalaron que elaborarán una carta ‘definitiva’ que será enviada al primer ministro, donde expondrán su sentir por haber insinuado que ellos podrían secuestrarlo, además de sus pretensiones.

Roberto Sánchez informó a Perú21 que retornará a Las Bambas mañana para intentar retomar, una vez más, el diálogo con las comunidades. “No es posible extender esta situación de afectación social”, agregó.

HUELGA DE HAMBRE

El Sindicato Único de Trabajadores de Las Bambas anunció que a partir de hoy iniciará una huelga de hambre y marchas nacionales para exigir al Estado una intervención eficaz en la resolución del conflicto.

La empresa minera suspendió operaciones el 20 de abril a raíz de la invasión de sus terrenos.

