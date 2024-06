Este viernes 14, acaba la legislatura y corre el riesgo de que no se reanude la votación del proyecto de ley de reforma constitucional, suspendida en diciembre pasado, para que los sentenciados por asesinato, terrorismo, corrupción y otros delitos graves no puedan postular a cargos de elección popular. Si dicha norma no se aprueba, en dos votaciones, antes de abril de 2025, Antauro Humala —sentenciado por asesinar a cuatro policías en el ‘Andahuaylazo’ y liberado en 2022 tras estar 19 años en la cárcel— podrá ser candidato en 2026 a la Presidencia. Sobre este tema, Adolfo Cahuana, papá de Carlos Cahuana, uno de los policías asesinados, conversó con Perú21TV.

¿Qué es lo que ha pasado con el pago de la reparación civil de Antauro Humala?

Como es público, Antauro fue excarcelado del penal de Ancón (en 2022), porque según las autoridades del INPE le habían reducido su pena porque había cumplido trabajos y estudio. Y, como usted sabe, estos trabajos nunca se realizaron, por boca del expresidiario (en una entrevista, dijo que no había asistido a talleres, pese a que figuraba que sí lo había hecho).

Ahora que ya está en libertad, dice que no va a pagar la reparación civil…

Lo que dice este delincuente es que no va a pagar la reparación civil. El Código Procesal Penal señala textualmente que para acogerse a la reducción de la pena, es requisito indispensable pagar la reparación civil. Igualmente, refiere que para salir del penal se ha tenido que presentar un informe del área psicológica, pero ese informe nunca ha sido presentado.

Durante todo este proceso, hasta el día de hoy, ¿los deudos de los policías no han recibido un solo sol de la reparación civil?

Claro, y no solo los deudos de los policías, sino que no han recibido esta reparación civil los 24 policías que fueron víctimas de secuestro, y que estaban en la comisaría de Andahuaylas; la sentencia judicial indica que se les debe pagar una reparación civil. Tampoco este sujeto ha pagado.

A su hijo, ¿cuánto le correspondía de la reparación civil?

Por cada policía fallecido, que son cuatro, a cada uno, dice la sentencia, se le debía pagar 280 mil soles.

¿Qué opina usted de que una persona con estos antecedentes, como Antauro Humala, pretenda postular a la Presidencia y esté haciendo alianzas con otros partidos?

Lamentablemente, la política se ha pervertido de esta manera, ¿no? Movimientos radicales, de ultraizquierda, se están tratando de unir para sacar provecho, y este sujeto, valiéndose de lo que él predica, que va a asesinar y fusilar, recorre los pueblos más oprimidos. Pero, los demócratas, todos los peruanos, debemos estar siempre atentos para que esta clase de individuos, especialmente este drogadicto, asesino y psicópata, Antauro Humala, no logre ni siquiera ser inscrito en una plancha presidencial.

En el Congreso hay un dictamen que evitaría que personas condenadas, y ya libres, por delitos graves postulen a un cargo público, pero aún no se debate…

Hay un proyecto de ley, para evitar que esta clase de sujetos postulen a un cargo público; pero, sin embargo, duerme.

¿Alguna exortación al Congreso para que se pueda votar este dictamen?

Me voy a dirigir al Congreso, y al presidente, al señor (Alejandro) Soto, para que sean los demócratas del Congreso quienes pongan fin de una vez a esto; y no se permita, bajo ningún motivo, que un tipo como Antauro Humala, que en su ideología está la palabra muerte, pretenda postular a un cargo público.

VIDEO RECOMENDADO