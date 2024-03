Fuentes del alto mando de la Policía Nacional confirmaron a Perú21 que el coronel PNP Víctor Revoredo, jefe contra la criminalidad de Trujillo, sigue siendo jefe de Divincri. Esto desmiente los rumores difundidos por un diario local que anunciaban el cese de Revoredo como jefe de la PNP.

Revoredo informó que su llegada a Lima, tras más de un mes en la ciudad norteña donde combatió a la organización criminal ‘Los Pulpos’, se debe a temas personales y profesionales. Sin embargo, esto no significa que no regresará a Trujillo para seguir con sus deberes.

“En lo que va del periodo de la evaluación (sobre la continuidad del estado de emergencia), yo tengo que ir a Lima por un tema de carácter personal y profesional. Pero durante mi presencia, creo que los resultados han sido positivos”, declaró para Correo.

Como se recuerda, el líder de ‘Los Pulpos’, Jhonsson Cruz Torres, puso un precio a la cabeza de Revoredo. Pese a esto, el jefe de la Dincri señaló que la captura de Cruz Torres es inevitable.

“Jhonsson sabe lo que le ha ofrecido a sus criminales. Yo no tengo miedo, estoy saliendo a las calles, no me he detenido un solo día. Jhonsson, a ti te digo que vas a caer, tarde o temprano vas a caer”, indicó.

