El nombre de Roque Benavides Ganoza, expresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), se escucha fuerte en los pasillos de los locales del Partido Aprista (Apra).

Dirigentes de algunas facciones organizadas manifestaron a Perú21 que el líder empresarial, a pesar de no ser militante, sería uno de los favoritos a ser candidato del Apra para las próximas elecciones presidenciales.

Los apristas recuerdan que Benavides siempre fue simpatizante y admirador de Víctor Raúl Haya de la Torre. Además de su parentesco familiar por parte de madre con el extinto líder aprista.

El secretario general institucional del Apra, Elías Rodríguez, considera que Roque Benavides es una figura muy positiva para el partido, pero aclaró que aún no se puede hablar de candidaturas porque ello se tiene que decidir en las elecciones internas.

Incluso, el también parlamentario agregó que no se descarta una alianza con otros partidos que tengan la misma ideología política.

En ese escenario, Humberto Falla, excongresista aprista que tiene más de 45 años de militancia, sostuvo a este diario que Roque Benavides “es un rostro sin rastro negativo en la escena política”.

Es decir, “tiene una trayectoria impecable y es una persona honorable que tiene como vocación servir al país”.

Falla recordó que la madre de Benavides es prima de Haya de la Torre y, a pesar de que no es “compañero”, siempre ha tenido simpatía por el partido.

“Si en un evento nacional del partido se proclama a Roque Benavides, yo no tengo ningún problema. Soy un hombre de bases y no tengo ningún inconveniente en apoyarlo”, sostuvo.

SIN VIEJOS CONOCIDOS

En otro momento de la conversación, Falla dijo que considera que Benavides “sí podría dar batalla porque el escenario está despoblado de políticos”.

Sin embargo, manifestó que la formula presidencial debe estar conformada no solo por los limeños, sino también por los provincianos.

“El partido se ha limeñizado y eso le ha hecho daño. No hay que permitir que la directiva siga a cargo de Jorge del Castillo, Mauricio Mulder y Javier Velásquez Quesquén. Se necesita nuevos rostros y formar a nuevos jóvenes”, aseguró Falla.

Por otro lado, el congresista Mauricio Mulder señaló que Roque Benavides, en diversas reuniones, ha manifestado que no será candidato presidencial por el Apra.

Mulder indicó que hay que esperar a que se defina primero la dirigencia partidaria y luego de ello se evaluará a los candidatos presidenciales.

El próximo congreso aprista se realizará el 24, 25 y 26 de octubre. En esos días se elegirá al nuevo Comité Ejecutivo Nacional del partido. El también parlamentario considera que el candidato tendría que ser del partido, pero debería aglomerarse con otras fuerzas democráticas “que tenga afinidad con nuestro pensamiento de izquierda democrática”.

NO SOY CANDIDATO

En declaraciones a Perú21, el expresidente de la Confiep indicó que no tiene ningún interés en participar en las próximas elecciones presidenciales.

“En reiteradas ocasiones, he manifestado que no soy candidato del Apra ni de ningún otro partido. No estoy haciendo campaña electoral, lo que hago es que haya mejor ambiente para las inversiones”, sostuvo.

Roque Benavides ha reconocido su lazo familiar con Haya de la Torre y se califica como ‘hayista’, pero aclara que no puede defender a todos los apristas.

Benavides, presidente del directorio de Compañía de Minas Buenaventura, se mantiene en el primer lugar de la lista de empresarios con mayor percepción de poder, según la Encuesta del Poder 2019, elaborada por Ipsos.