La legisladora de Alianza para el Progreso, Gladys Echaíz, no descartó postular a la presidencial del Congreso, pero explicó que se trata de una decisión que toman los partidos y las bancadas, no de iniciativas individuales.

En diálogo con la prensa, la exfiscal de la Nación agradeció a quienes han destacado su perfil para liderar la Mesa Directiva y mencionó a Patricia Juárez (Fuerza Popular) como una buena alternativa para liderar el Congreso.

“Agradezco a las personas que piensan en mí para presidir la Mesa Directiva del Congreso, aún cuando no la busco. Yo estaré donde Dios me ponga”, escribió en sus redes sociales.

“Las propuestas dependen del partido. sencillamente reconocer a las personas que ven en mí capacidades para presidir la Mesa Directiva. Donde Dios me ponga, ahí estaré”, manifestó.

“A mí me parece que está bien [que se proponga a Patricia Juárez] porque Juárez es una buena congresista, pero eso no depende de la congresista, eso depende de las bancadas, no es algo individual, está en manos de los integrantes. Según como está organizado el Congreso, todo esto depende de las bancadas y detrás de ellas están los partidos, un congresista no se puede postular si no lo respalda su bancada”, añadió.

Su pronunciamiento se da luego de que legisladores de diversas bancadas se mostraran a favor de que lidere el Parlamento. Entre quienes han destacado su perfil están Patricia Juárez, Jorge Montoya (Renovación Popular) y Edwin Martínez (Acción Popular).

