El terremoto en la Policía Nacional del Perú continúa. Esta vez fue el Comandante General Jorge Angulo quien habló sobre el caso de ascensos irregulares que involucra a los jefes policiales de Lima y Callao: Roger Pérez y Jorge Castillo.

“Los oficiales generales que de alguna u otra manera se ven aludidos en denuncias constitucionales, obviamente son denuncias bastantes serias, esto está fuera del ámbito de la institución, esto está en el Ministerio Público. En algún momento los órganos jurisdiccionales darán sus veredictos finales, sin embargo, invocamos al derecho a la presunción de inocencia y esperar los resultados de la investigación”, señaló Angulo este jueves en un evento de la PNP.





Ayer, el general Roger Pérez se pronunció, pero lejos de aclarar hechos, aprovechó la oportunidad para desentenderse de lo relatado por la fiscal Benavides en la denuncia constitucional y cuestionar el informe de Perú21. “Nunca he sido investigado ni citado por el Ministerio Público en calidad de investigado. Me sorprende, y a mi familia y amigos. Sé que hay un grupo de oficiales que están siendo investigados y actualmente no tienen cargo. La fiscal de la Nación no puede denunciarme, no tiene el nivel para denunciar a un general”, dijo Pérez.

El ministro del Interior Vicente Romero sigue en silencio.