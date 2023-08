La noticia de Perú21 que revela detalles de la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación contra el golpista expresidente Pedro Castillo ha generado un remezón en el sector Interior. Desde muy tempranas horas de la mañana, desde el Ministerio del Interior buscaron corroborar la información con funcionarios de la Fiscalía, pues hasta hace unos días la información con la que contaba el despacho de Vicente Romero Fernández era que los dos jefes policiales que continúan en actividad como las cabezas de las regiones Lima y Callao, Roger Pérez y Jorge Castillo, no habían sido investigados en el Equipo Especial que dirige la magistrada Marita Barreto. Sin embargo, ya con el documento de Patricia Benavides en mano, se continúa discutiendo la continuidad de ambos oficiales mencionados en un esquema de coimas dentro del programa de ascensos en la Policía.

El general Roger Pérez —quien convocó a la prensa con la excusa de promocionar una intervención a indocumentados en el distrito de San Isidro— se pronunció, pero lejos de aclarar hechos, aprovechó la oportunidad para desentenderse de lo relatado por la fiscal Benavides en la denuncia constitucional y cuestionar el informe de Perú21. “Nunca he sido investigado ni citado por el Ministerio Público en calidad de investigado. Me sorprende, y a mi familia y amigos. Sé que hay un grupo de oficiales que están siendo investigados y actualmente no tienen cargo. La fiscal de la Nación no puede denunciarme, no tiene el nivel para denunciar a un general”, dijo Pérez.





Para el Ministerio Público, después del ascenso irregular conseguido por Pérez, la organización criminal de Pedro Castillo envió a este oficial a la Dirección de Inteligencia de la Policía porque “esta dirección resultaría de suma importancia para la organización criminal, pues a través de esta, podrían acceder a información privilegiada, a fin de mantenerse alerta ante cualquier posible investigación, requerimientos fiscales o mandatos judiciales, así como órdenes de captura contra sus integrantes”.

El aún jefe de la región Callao, Jorge Castillo, no ha emitido comunicado alguno.

Desde el Congreso las reacciones han sido diversas. Desde la Comisión de Defensa, su titular, Patricia Chirinos, emplazó al ministro del Interior. “El ministro tiene la obligación de retirar inmediatamente a los generales involucrados en la organización criminal liderada por Castillo. La institucionalidad de la Policía no puede verse afectada por el accionar de malos elementos”, sostuvo Chirinos.

Roberto Chiabra también propuso una “suspensión temporal del cargo” para los oficiales que aún mantienen mando y comando en la institución. “Se tiene que determinar el futuro de estos oficiales que deben ser los más interesados en que se resuelva esta situación”, indicó el legislador.

Desde Fuerza Popular, su vocero Arturo Alegría sostuvo que los jefes policiales del Lima y Callao deben ser investigados por presuntos ascensos irregulares. “Deberían dar un paso al costado, pero si no lo hacen el Interior debería activar algún mecanismo para que esto suceda”, dijo Alegría.

Hasta el cierre de esta edición, el futuro de los jefes policiales de Lima y Callao era incierto.





TENGA EN CUENTA

Los 10 generales involucrados en la denuncia constitucional presentada el lunes pasado por Patricia Benavides son:

Roger Pérez

Edward Espinoza

Nicasio Zapata

Manuel Rivera

Jorge Castillo

Freddy del Carpio

Rodolfo Villanueva

Max García

Eginardo Pérez

Enrique Goicochea