La diputada chilena Chiara Barchiesi Chávez realizó unas explosivas y alarmantes declaraciones en la última sesión del Congreso de Chile. Señaló al expresidente Evo Morales y el plurinacionalismo de ser los responsables de las protestas violentas en Perú.

“¿Evo Morales está infiltrando operadores ideológicos también en el norte chileno? No olvidemos que el plurinacionalismo tiene como objetivo crear la nación Aymara, compuesta por los miembros de esta etnia tanto del sur de Perú, en el norte de Chile y obviamente Bolivia” dijo la diputada del Partido Republicano.

Además, llamó la atención al oficialismo chileno de quedarse callado ante la injerencia de Evo Morales en países hermanos. “Pero no han dicho nada sobre la injerencia de Evo Morales en el sur del Perú, que se ha convertido en un campo de batalla y que solo ayer cobró 18 vidas. La injerencia de Evo no ha sido solo ideológica. Ha enviado agitadores bolivianos en un número indeterminado, y él mismo ha ingresado al sur peruano fomentando la creación de la nación Aymara”, indicó Barchiesi. “La pregunta es ¿por qué el gobierno (chileno) no ha dicho nada?”, puntualizó.

Por su parte, Evo Morales ha insistido en opinar sobre la crisis en Perú con mensajes similares que comparte casi a diario en sus redes sociales pese a que el gobierno de Dina Boluarte lo ha identificado como el principal personaje extranjero que busca entrometerse en asuntos internos. El expresidente boliviano ha dicho que “la pasividad cómplice de organismos defensores de DD.HH. fomenta la impunidad en Perú”.





¿POR QUÉ PROTESTAN EN PERÚ?

Los rostros detrás de la violencia son dirigentes que representan a la extrema izquierda. Su plataforma de lucha no es social sino política. Ellos lo que reclaman es el cambio de modelo económico, el cambio de la Constitución a través de una asamblea constituyente que sea presidida por un grupo social que ellos reconocen como ‘pueblo’.

Por último, piden la liberación del presidente golpista Pedro Castillo que también es acusado por corrupción.

Para lograr su objetivo, usan como fuerza choque a la masa laboral que ocupa la minería ilegal y el tráfico ilícito de drogas. En estos dos últimos días la violencia se ha concentrado sobre todo en la región Puno.





