La Defensoría del Pueblo pidió a la presidenta de la República, Dina Boluarte, que suspenda la Prueba Única Nacional (PUN) de maestros que se realizará hoy y mañana, según la programación del Ministerio de Educación (Minedu). En un comunicado la entidad señaló que no hay garantías para realizar dicho examen ante la renuncia del titular del Minedu y la “incertidumbre” que afronta el sector tras los recientes acontecimientos provocados por Pedro Castillo al intentar hacer un golpe de Estado.

Además, recordó que el año pasado, la prueba fue suspendida por la filtración de las respuestas. Agregaron que “no se cuenta con la instancia de control de los procesos del sector Educación de mayor jerarquía y responsabilidad”. Sin embargo, estos no son los únicos problemas por los que pasa la PUN.

Menos requisitos

La Defensoría también advirtió de requisitos importantes que se quitaron de la prueba.

“La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por el tipo de calificación que se ha aprobado para el concurso de ingreso a la Carrera Pública Magisterial 2022, debido a que permite que los docentes aprueben la Prueba Única Nacional (PUN) sin rendir satisfactoriamente las evaluaciones de comprensión lectora y razonamiento lógico”, informaron.

Y es que en julio de este año, se informó desde el Minedu que este examen no tendría las dos subpruebas de razonamiento matemático y comunicación de siempre, sino una sola de “habilidades generales”que constaría de 25 preguntas y no necesitaría de un puntaje mínimo. Además, se redujo también el puntaje máximo de la entrevista personal. Claramente, esta situación beneficiaba solamente a la Fenatep, el sindicato de maestros de Castillo que no comulgan con la meritocracia.

La Defensoría instó al Minedu a modificar la norma que actualmente rige sobre la prueba y recordaron que el Tribunal Constitucional “ha señalado el establecimiento de criterios objetivos para el ingreso y permanencia en la actividad docente”.

El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) está en contra de estas nuevas reglas, pese a eso hasta el momento, no han respondido a sus denuncias.

“Demandamos garantías para que la prueba de ingreso a la Carrera Pública Magisterial sea transparente. La actual situación del Minedu genera incertidumbre en el magisterio. Más aún cuando el inepto de Rosendo Serna solo avaló impunidad de quienes filtraron la del año pasado”, señaló el Sutep.

Respecto al tema, el exministro de Educación, Idel Vexler, indicó a este diario que la prueba no debería ser suspendida porque, con este, se cumplirían tres años sin rendir las misma.

“No se debe suspender la evaluación. Con el tema de la pandemia y la filtración de la prueba, casi el 50% de maestros está fuera de la carrera y eso no está bien porque se precariza el proceso. Pido vigilancia social, invito a la Defensoría que supervise porque, por la Fenatep, no pueden cortarle a estos maestros un examen que vienen esperando hace tres años”, aconsejó Vexler.

Sabía que

El año pasado, maestros a nivel nacional, denunciaron la filtración de las respuestas de la Prueba Única Nacional.

Según señaló el profesor Willy Quijano Aslla el sábado 13 de noviembre de 2021, a las 2 de la mañana, tuvo acceso a un archivo PDF que contenía páginas de la prueba resuelta.

Este maestro no fue el único denunciante. El caso llegó a la Fiscalía e incluso fue uno de los motivos por los que se censuró al exministro de Educación, Carlos Gallardo.