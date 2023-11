Nicanor Boluarte, el cuestionado hermano de la presidenta, debió presentarse este martes a las 9:30 de la mañana en la sede principal del Ministerio Público para dar su declaración y rendir cuentas, pero no se apareció.

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder que lidera la fiscal Marita Barreto lo esperó en la avenida Abancay para que dé sus descargos en el marco de la investigación preliminar que se le sigue por los delitos de colusión agravada y tráfico de influencias.

Boluarte está involucrado en el presunto favorecimiento de una partida presupuestal de S/20 millones para la construcción de cinco obras públicas en el distrito de Nanchoc, en Cajamarca.

En el interrogatorio, que según fuentes de Perú21 ha sido reprogramado para el próximo lunes 27, debe dar detalles sobre la celebración por su cumpleaños del 18 de octubre último, a la que asistió el alcalde del mencionado distrito, Nixon Hoyos, y tras la cual consiguió el ansiado presupuesto.

Además de Hoyos, las pesquisas fiscales incluyen a otros asistentes a la celebración del hermano de la mandataria, como Noriel Chingay Salazar, renunciante prefecto regional de Cajamarca; sus hermanos Jorge y Antonio Chingay Salazar; Víctor Torres Merino, Edwin Ugarte Nina, y el exfiscal Michael Carlos Aranda, amigos de Nicanor Boluarte.

El ‘hermanísimo’ de la presidenta Dina Boluarte no aprende, ya que esta no es la primera vez que no hace caso a sus citaciones.

El jueves último fue convocado por la Comisión de Fiscalización del Congreso para dar detalles del caso, pero se excusó de asistir por temas de salud y pidió la reprogramación de su presentación.

La Procuraduría Anticorrupción también ha iniciado las indagaciones solicitando información al Ministerio de Economía sobre el millonario desembolso de dinero para el municipio cajamarquino.

“Solicito se sirva informar documentadamente a esta Procuraduría, con carácter de muy urgente, sobre la norma legal que formaliza la transferencia presupuestaria a la Municipalidad Distrital de Nanchoc, así como los informes técnicos que sustenten la aprobación presupuestaria”, solicitó el último lunes la procuradora Yudith Villegas Espinoza.

El último domingo, Perú21 reveló que las redes de Nicanor Boluarte se extienden también a funcionarios de la Dirección de Salud de Apurímac (Diresa).

Germán Nina Coello, técnico asesor del área legal de la Diresa, fue captado el último 9 de octubre por este diario en una reunión con el hermano de la presidenta hablando sobre la importancia de construir un hospital en su región.

Nina Coello es amigo de Nicanor desde hace al menos 7 años. Ha obtenido licitaciones desde el año 2013, pero específicamente este año lo ha logrado con dos ministerios, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Educación. Ello, gracias a la empresa Nutriandina, la cual creó en 2019.

Durante 2023, el Minedu ha otorgado a Nutriandina un total de S/122,164 por haber dado servicios para la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Además, el Gobierno ha dado S/236,474 a la misma empresa por la venta de insumos para el programa Vaso de Leche a la Municipalidad de Abancay.

Dina Boluarte sigue defendiendo a capa y espada a su hermano, sobre quien asegura no tiene injerencia en ninguna decisión en el Gobierno, pese a la gran cantidad de evidencias que lo ponen en la mira de la justicia.

La Procuraduría Anticorrupción ya inició las investigaciones y solicitó información al MEF sobre el desembolso de los S/20 millones.

Nicanor Boluarte promueve la formación del partido político Ciudadanos por el Perú, con apoyo de prefectos y subprefectos del Gobierno.

