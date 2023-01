Hace instantes, la presidenta de la República Dina Boluarte emitió un mensaje a la Nación en medio de las protestas que se registran en Lima y otras ciudades del país.

En su discurso, la sucesora del golpista Pedro Castillo cuestionó las motivaciones detrás de las marchas, y llamó al diálogo a los manifestantes.

“A los que están marchando, ¿quién los financia? proque no están trabajando, ¿quién está manteniendo a sus familias?, en sus protestas no hay ninguna agenda social que el país necesite, sus protestas están al margen de la ley, ustedes quieren quebrar el Estado de derecho, quieren generar caos y desorden para tomar el poder, están equivocados. Yo no me voy a cansar de insistir en el diálogo”, expresó la mandataria.

Asimismo, se solidarizó con los reporteros, periodistas y fotógrafos agredidos durante las movilizaciones en el país. “Quiero solidarizarme con aquellos hombres y mujeres de prensa que hoy han sido agredidos, eso no es una marcha de protesta pacífica”, sostuvo.

Agregó que “los actos de violencia generados a lo largo de estos días, de diciembre y enero, no quedarán impunes, el gobierno actuará dentro del marco de la Constitución y las leyes”.