La presidenta de la República, Dina Boluarte, inaugurará hoy cuatro instituciones educativas. Todas las edificaciones se encuentran en cuatro distritos distintos de Lima.

A las 8:00 a.m. la mandataria inauguró la institución educativa IE.°7022 Albert Einstein, en el distrito de Surquillo. Luego, se trasladará a Ate Vitarte, donde participará en la inauguración de la IE N.°1264 Juan A. Vivanco Amorín, a las 9:20 a.m. Asimismo, a las 11:00 a.m., la mandataria visitará El Agustino, donde inaugurará la IE N. °0085 José de la Torre Ugarte.

Y, por último, a las 12:20 a.m., Boluarte estará en el Cercado de Lima, donde inaugurará la IE N. °0035Nuestra Señora de la Visitación.

De acuerdo con la publicación en su cuenta de X de Presidencia del Perú, las nuevas instituciones educativas “beneficiarán a cerca de 4 mil estudiantes”.





