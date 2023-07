Para Rubén Vargas, exministro del Interior, el primer cambio que debería hacer la presidenta Dina Boluarte frente a la crisis política es renovar su gabinete por uno de reconciliación nacional.





¿Cómo califica el accionar de la Policía en las protestas?

La actuación de la Policía en la llamada tercera ‘Toma de Lima’ ha sido muy profesional, ha tenido una actuación sobresaliente muy diferente en las dos marchas anteriores. Hemos estado frente a una Policía especialmente motivada para garantizar el ejercicio constitucional de la protesta. Creo también que ha habido mucha prevención con el control de las personas. Hay que felicitar a la Policía Nacional.





Con este resultado, ¿se terminaron los problemas? ¿La crisis continúa?

Creo que hay dos perdedores: primero, ha sido derrotado el castillismo, ese sector que estaba pretendiendo convertir en un preso político a un golpista como Pedro Castillo. El castillismo y sus viudas pretendieron poner en la agenda nacional al expresidente sindicado de ser el cabecilla de una organización criminal como un preso político por el cual solicitaban su liberación. Esta intención ha sido derrotada. Segundo, que el Gobierno hizo mal en reducir ese sector de peruanos que quieren adelanto de elecciones y que se vayan todos.





¿Cuáles son los escenarios políticos?

Lima se podría convertir en el epicentro de un nuevo ciclo de protestas donde se pide adelanto de elecciones y probablemente la CGTP tenga mayor protagonismo en este escenario. Creo que el gobierno de Boluarte se equivoca si piensa que la crisis política se acabó el 20 de julio, esto no es así porque estamos todavía en una grave crisis de representatividad. Los peruanos no se identifican con el Congreso ni con el Gobierno.





Entonces, ¿qué debería de pasar?

Existe una olla a presión en estos momentos. La presidenta Boluarte no puede seguir con un gabinete de guerra, no puede seguir con un vocero (Alberto Otárola) que trata como narcoterrorista a quien protesta pacíficamente. Eso polariza más. La presidenta Boluarte necesita un gabinete de reconciliación nacional porque el actual solo genera división. Creo que se debe convocar a todos los sectores para encontrar una salida política, y esa salida pasa por el adelanto de elecciones, porque si no se trata el tema ahora, mañana vendrá un tsunami que incluso podría pedir una Asamblea Constituyente. Es irresponsable pensar que todo está controlado hasta 2026.