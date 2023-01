La presidenta de la República, Dina Boluarte, respondió una vez más a quienes la acusan de traidora. Además, se refirió a las protestas en su contra en ciudades como Juliaca e hizo un llamado a los líderes de izquierda que hacen estas convocatorias.

“Si quieren ganar las próximas elecciones, me refiero a los señores de izquierda, no mientan, no engañen y gánense la confianza del pueblo para que puedan ser elegidos, pero no mientan y no engañen”, sostuvo al inicio de la reunión del Acuerdo Nacional, que comenzó a las 4:30 de la tarde de este lunes.

¿Qué dijo Dina Boluarte?

La mandataria señaló que la izquierda radical ha cambiado de discurso y pidió a la población que no se deje engañar.

“Yo sé que ahora ese espacio de esa izquierda radical ya cambió de mensaje. Ya no dice, como al inicio, que Dina Boluarte dio un golpe de Estado y que repondrán a Pedro Castillo en la Presidencia, y ‘vamos a quemar aeropuertos y ministerios públicos y bloqueemos carreteras’. Ese mensaje ya no es. Ahora están diciendo que me quiero quedar hasta el 2026 para seguir generando esa plataforma política”, sostuvo.

Agregó que “no esta en mis manos resolver lo que ellos están planteando, lo único que estaba en mis manos era el adelanto de elecciones y ya lo planteamos, solo está para que el Congreso lo ratifique”.

“Luego piden Asamblea Constituyente, pero eso no pasa por manos del Ejecutivo ni de Dina Boluarte. Si es con ese pretexto que los están llevando, hermanos de esas regiones, los están engañando, les están mintiendo”, reiteró.

Asimismo, remarcó que este sector está pidiendo la libertad de Pedro Castillo, pero “el tema está judicializado y tampoco está en mis manos”, dijo.

La presidenta se refirió al cierre del Parlamento. “Me están pidiendo que cierre el Congreso, pero el que quiso cerrar el Congreso ahora está preso. Saben que eso no se puede hacer, por eso a ustedes los están engañando. No se dejen engañar”, pidió a quienes están acatando las medidas de protesta en algunas regiones del sur.

¿Qué indicó la presidenta sobre las protestas?

En otro momento, Dina Boluarte se refirió al intento de tomar aeropuertos en varias ciudades.

“Tuvimos que actuar conforme al marco legal para defender la vida de 33 millones de peruanos porque no íbamos a permitir que los aeropuertos quedaran inoperativos y seguiremos protegiéndolos. Hoy hicimos un minuto de silencio por las vidas que se perdieron en estas acciones violentas que nosotros, desde el Gobierno, no estamos generando la violencia y la muestra de ello es que en Puno hay policías heridos”, agregó.

Boluarte también confirmó el primer fallecido a causa del enfrentamiento entre manifestantes y policías.

“Me acaban de comunicar que ha muerto un civil. ¿En protesta de qué? No se está entendiendo. Ya les explicaron los cuatro puntos, no está en mis manos.

“Lo que están pidiendo es un pretexto para seguir generando el caos en las ciudades. Los llamo a la reflexión”, acotó.





