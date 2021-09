Desde el penal de mujeres, la terrorista Elena Iparraguirre, esposa de Abimael Guzmán, envió un mensaje a sus huestes luego que se diera a conocer la muerte del cabecilla de Sendero Luminoso. Esto en las narices del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) encargado de la seguridad de la cárcel donde purga una pena cadena perpetua por los crímenes atroces que cometió junto al fallecido genocida.

A través de una comunicación telefónica -que fue publicada en el canal de soundcloud Presos Políticos y Prisioneros de Guerra (PPPG)- la subversiva dio a conocer que hará hasta lo imposible para que cuerpo de Guzmán sea entregado a una “excompañera” que está libertad.

“Es imposible que traigan para entregarme el cuerpo de mi esposo. Ya no está en manos del Ministerio de Justicia ni en manos de la Presidencia del INPE. Está en manos de la Fiscalía, de la Tercera Fiscalía. En todo caso, yo tendría que dirigirme a esa instancia, para que, a través de un poder hecho a un familiar, puedan entregárselo. Pero como yo no tengo ningún familiar acá que pueda cumplir con eso. Entonces, como se está diciendo, a través de la prensa, lo único que quieren es tenerlo, desparecerlo de la faz de la tierra y que no quede si quiera un gramo de su cuerpo. Eso se llama homicidio, asesinato y genocidio. Eso es lo que está mal”, manifestó. (...) De todo modos, apelaré a la Tercera Fiscalía desde acá, de la cárcel. Pero no hay ningún teléfono, para hacer el último intento y que se lo entreguen a una compañera exprisionera. Porque no tengo más relaciones hace más de 60 años que mis compañeras. No tengo ni un solo abogado a quien acudir para que resuelva esta situación”, aseveró.

Asimismo, Iparraguirre culpó al Estado y la Marina de Guerra por la muerte de cabecilla senderista. “¿Qué es lo que están haciendo con Abimael Guzmán? Primero, le capturaron a todos los abogados. Luego le abrieron segundo juicio para tercera, cuarta y quinta cadena perpetua. Y ahora, me han impedido ir a visitarlo. Durante dos años que no lo veo. Ese impedimento, a mí, me lleva a pensar que han planificado su asesinato. Y que, de ese asesinato, tienen que haber algunos responsables. La historia y el pueblo tendrá que adoptar una posición al respecto. (...) Yo en este momento, responsabilizo al Estado peruano, a la Marina de Guerra del Perú, y a los torturadores de la Dircote, y a los genocidas del Perú que, durante 20 años, asesinaron y desaparecieron pueblos del campo, como responsables del asesinato de mi esposo y de la desaparición de su cuerpo”.

Finalmente, Iparraguirre dio un mensaje a sus huestes y hizo un homenaje al sanguinario subversivo.

“Solamente, estoy presa con mis extremidades bien claras, convencidas de que las causas de la opresión y explotación capitalista no son más que eso: la separación de ricos y pobres, la separación de dueño del poder económico y la separación cada vez más grandes de los pobres desposeídos, hundidos en al miseria y al justicia, con 200 mil muertos a causa de desentender la salud del pueblo peruano en estos 30 años de postguerra. Honor y gloria a mi esposo. Seguiremos su ejemplo de comunista hasta el fin. Gracias”, concluyó.

Se desconoce exactamente con quién habló la esposa de Abimael Guzmán. Pero la aparición de esta reciente conversación evidencia que el INPE continúa permitiendo que los presos más peligrosos del país se comuniquen vía telefónica.

