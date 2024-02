El sargento segundo del Ejército Marco Auccatoma Felices denunció que en el Cuartel General del Ejército (Pentagonito) se desarrolla un robo constante de combustible de los vehículos oficiales. A través del dominical Panorama, el militar aseguró que el combustible sustraído luego es vendido.

Auccatoma aseguró que el comandante Jimmy Grandez Sánchez se encargaba de ordenarle realizar la sustracción del combustible. “Me daba las órdenes y yo por acto de subordinación tenía que hacer caso”, dijo.

Asimismo, el sargento reveló que las acciones eran realizadas en las noches, cuando, junto a sus compañeros, se aproximaban a la playa de estacionamiento del Pentagonito portando galoneras para obtener la gasolina.

“Me dijo, Felices, así se hace este trabajo. Se agachó, con una llave llamada stilsson, una herramienta, y comenzó a abrir en el command car, una especie de almacenamiento del vehículo. Salió gasolina y bueno nosotros poníamos un tanque debajo y abría la tuerca, el perno y empezaba a salir la gasolina”, aseguró.

Asimismo, el sargento Auccatoma indicó que la gasolina extraída era guardada al costado de la oficina de Grandez y luego era utilizada para abastecer vehículos de personas cercanas al comandante, quienes entregaban dinero a cambio.

“A mí me daba las órdenes en mi celular (…) De vez en cuando nos dejaban dinero o nos dejaba un pequeño regalo o algo para el comandante. S/100 nos daban, pero yo asumo que ellos ya arreglaban entre ellos, o sea no me dejaban todo, me dejaban una parte y ellos ya arreglaban más adelante, por transferencia por yape”, denunció.

Auccatoma anunció que cuenta con pruebas (videos y mensajes de Whatsapp), que comprobarían las implicancias en este hecho ilegal. “Quiero licenciarme del Ejército, pero también quiero denunciar estos actos. Prácticamente yo estoy decepcionado de la vida militar”.

REACCIONES

Luego de revelarse la noticia, el Ejército del Perú anunció a través de su cuenta de X el inicio de una investigación y la emisión de “directivas y disposiciones precisas a fin de llevar una adecuada administración del combustible de dotación entregado a las diferentes dependencias del Ejército”.

“El Comando del Ejército ha dispuesto que se inicie una investigación a través del Sistema de Inspectoría a fin de determinar a los responsables, quienes serán sancionados de acuerdo al Régimen Disciplinario de las FF. AA. y, de ser el caso, poner en conocimiento de la fiscalía correspondiente”, indica el comunicado.

Por último, también se anunció el relevo de su cargo del comandante de Batallón.

#ComunicadoOficialEP 🇵🇪 | Comunicado Oficial N° 003 del Ejército del Perú a la opinión pública: pic.twitter.com/MIv5yFUPuZ — Ejército del Perú (@EjercitoPeru) February 5, 2024

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, se pronunció a través de su cuenta de X y señaló que, de ser cierta la noticia, “la investigación debe ser inmediata y, de haber culpables, las sanciones fulminantes”.

“Los peruanos estamos hartos de la corrupción y del asalto al Estado”, agregó.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO