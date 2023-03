En el ojo de la tormenta. La congresista Maricruz Zeta, del partido Fuerza Popular , volvió a hacer noticia luego de que denunciaran que su hijo y su enamorada hicieron uso indebido de helicóptero que realizaba operaciones para damnificados por las lluvias en Piura . La joven publicó en su cuenta de Instagram las fotografías de su viaje en la aeronave.

El presidente de la Junta Vecinal de Miraflores en Piura, Jorge Pellón, dijo que es “absurdo” que la joven haya publicado las fotografías en la aeronave tras la difícil situación en que se encuentra el norte luego de las intensas lluvias.

“Existen dos versiones, una que el helicóptero estaba haciendo sobrevuelo para identificar lugares de emergencia para el apoyo propio de la Fuerza Aérea (...) la otra versión nace de la misma familia o entorno de la congresista donde dicen que la congresista se había quedado en un lugar y no tenía acceso y la Fuerza Aérea le dio la facilidad para rescatarla y sacarla de allí”, dijo el dirigente en diálogo con RPP Noticias.

Jorge Pellón señaló que “no hay ninguna razón”, y sobre todo cuando se trata de un rescate, para que vaya el hijo de la congresista Maricruz Zeta y la enamorada en “actitud social” en la aeronave “tomándose fotos en el helicóptero”.

“El hecho es que los peruanos elegimos congresistas y son los congresistas los que nos representan y son los que tienen el privilegio, por decirlo de alguna manera, de contar con ciertas consideraciones por parte del Estado. Pero nosotros no le pagamos a la familia, elegimos a un congresista no a la familia del congresista (...) no hay ninguna razón para que ellos asistan. En una operación de rescate solo debe ir personal calificado para esa operación y si es una operación de sobrevuelo técnico para encontrar lugares de auxilio, pues deberían ir personas calificadas y de paso llevar ayuda”, expresó.

El dirigente de Piura agregó que el helicóptero debe estar desocupado para poder atender emergencias que pueden suscitar en el momento de la inspección a zonas afectadas por lluvias e inundaciones.

De otro lado, Jorge Pellón lamentó que tras seis años desde el último fenómeno El Niño, en el 2017, y hasta la fecha no se ha “avanzado absolutamente nada” en la reconstrucción de la región.

“La preocupación de tener un abandono de los congresistas que nos representan. Tenemos siete congresistas, son muy pocas las regiones que tienen tanta representación en el Congreso, y eso se debe a que Piura es la segunda región más poblada del Perú”, afirmó.

