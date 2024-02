El ministro de Salud, César Vásquez, anunció que se declarará en emergencia a 20 regiones del país ante el incremento de casos de dengue. El titular de Salud informó que, en lo que va de 2024, se han reportado 24,981 de casos de dengue a nivel nacional.

Vásquez señaló que, a comparación de 2023 cuando se reportaron 12,264 contagios y 18 muertos, este año presenta un aumento del 95% en casos de dengue.

“Son 20 regiones van a ser consideradas en situación de emergencia sanitaria por dengue. Se están ultimando los detalles del decreto para que este pueda ser aprobado en las próximas horas”, dijo a RPP el ministro.

El ministro indicó que existen regiones que aún no se encuentran en estado crítico, pero se encuentran en “riesgo inminente por esta epidemia”. No obstante, Vásquez consideró que el Perú no es el país con mayor letalidad del virus.

“Comparando las tasas de letalidad, no somos el país con mayor letalidad. Hay países como Brasil, Argentina y Paraguay, que están en una situación más compleja que la nuestra”, dijo.

