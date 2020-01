Lucía Alvites, candidato con el número 14 de Juntos por el Perú, y Manuel Masías, candidato con el número 7 de Somos Perú, tienen claro que es necesario luchar contra la violencia a la mujer, pero discrepan en las formas. Sobre modificar la actual Constitución, su discrepancia es aún mayor y más directa.

¿Qué se puede hacer para luchar contra la violencia a la mujer?

Lucía Alvites (LA): Primero, fortalecer el enfoque de género, que es una herramienta para trascender esta realidad en la que las mujeres estamos en emergencia nacional. Una realidad que viene educando a nuestros niños en desigualdad, violencia y discriminación. Mi compromiso es estar ahí para fiscalizar y aportar a la capacitación de los docentes de los colegios para que puedan educar a los niños con enfoque de género. Por otro lado, estamos planteando una ley para endurecer las penas a funcionarios como jueces, fiscales, policías que no cumplan con los tiempos para atender a una víctima. También proponemos la despenalización del aborto en casos de violación sexual. Personalmente, creo en la despenalización del aborto en todas las causales. El aborto sucede, pero son las pobres las que mueren o son obligadas por el Estado a una maternidad forzada.

Manuel Masías (MM): Vivimos en una situación inaceptable. El año pasado ocurrieron 165 asesinatos de mujeres y, en lo que va del año, tres. Esto no está cambiando por más que haya penas severas. En Somos Perú creemos que efectivamente tenemos que generar una educación muy fuerte y de calidad para garantizar los derechos de las mujeres, para modificar estas conductas, desde el hogar, desde la escuela, desde la universidad. Nuestras conductas sociales deben ser de respeto a la mujer. En el tema de género, obviamente, hombre y mujer son distintos por naturaleza. Lo que tenemos que hacer es rescatar de ese orden natural el mutuo respeto. Más allá de cualquier cuestión ideológica, debemos eliminar esos índices delictivos de vergüenza. Yo estoy en contra del aborto en todas sus formas. Toda la vida he defendido el derecho a la vida y en especial de aquellos que no pueden defenderse. A los concebidos no se les puede matar bajo ningún concepto. El aborto terapéutico sí es un tema legislado y distinto.

¿Es oportuno en este Congreso hacer una modificación constitucional en particular del capítulo económico?

LA: Nosotros planteamos una constituyente. Un cambio de Constitución no para este Congreso, porque no alcanza, pero sí tenemos toda la voluntad de abrir un debate nacional sobre un nuevo pacto de peruanos y peruanas. Esta Constitución que tenemos ahora es la que respalda millonarias exoneraciones tributarias a las grandes empresas y, además, es una Constitución que nació de un momento dictatorial. Son estas reglas de juego las que han permitido que el lucro de la empresa privada esté por encima de los derechos a la educación, a la salud, a la vivienda de los millones de peruanos y peruanas. Creo que el crecimiento económico del Perú es gracias a la chamba de peruanos y peruanas. De esos peruanos que trabajan en condiciones laborales precarias. Esa gente que sostiene ese crecimiento económico es la que merece vivir mejor.

MM: Nuestra Constitución fue aprobada por referéndum después de su aprobación por el Parlamento en el 93. De manera tal que el pueblo sí fue consultado. Particularmente, tampoco me sabe bien que esto sea producto de un golpe de Estado, pero hubo una Asamblea Constituyente y referéndum. Lo importante es que este capítulo económico, artículo 58 y siguientes de la Constitución, consagra la libertad de comercio, la libertad de mercado, la libre iniciativa y el rol subsidiario del Estado en materia de regulación. Es lo que ha garantizado el crecimiento económico sostenido. Si se habla para comparar constituciones, pensemos en la de 79: hiperinflación, terrorismo y todo lo que tuvimos. No les echemos la culpa a las cartas, echemos la culpa a los políticos.

¿Cómo califican el trabajo del equipo Lava Jato?

LA: Creemos que el trabajo del equipo Lava Jato es excepcional. Por primera vez en la justicia peruana se toca y se investiga a quienes han sido intocables, que han hecho y deshecho a través de sus millones. Vemos que hay una investigación seria y valiente y que las medidas que han propuesto, como las prisiones preventivas, tienen que ver con la realidad.

MM: En 2001, en el Congreso nos enfrentamos a mafias muy grandes y empezamos una primavera democrática. Si bien son loables algunos aspectos del equipo Lava Jato, yo quiero señalar una crítica: ¿dónde están todos los grupos empresariales que han estado metidos en esta corrupción? Acá tienen que caer todos. No solo el tema de Keiko Fujimori, sino conocer toda la verdad.