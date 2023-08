Después de idas y venidas, más renuncias en algunas bancadas y desaparición de algunos grupos por quedarse sin el número mínimo de congresistas exigido por el reglamento, finalmente se puso en blanco y negro la distribución de las comisiones legislativas ordinarias. Hubo algunas sorpresas, no necesariamente buenas.

Fiscalización pasó a manos de Perú Libre, que podría convertirse en juez y parte si tuviese que investigar nuevas denuncias contra el golpista expresidente Pedro Castillo o algunos de sus exfuncionarios; Trabajo estará en manos del Bloque Magisterial, bancada también allegada a Pedro Castillo y de estrechos vínculos con la Fenatep (ligada al Movadef). Después de la seguidilla de proyectos populistas y antinversión que impulsó desde ese grupo Sigrid Bazán (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), algo similar podría ocurrir ahora.

La Comisión de Educación fue para Perú Bicentenario.

La Comisión de Ética estará dirigida por la nueva bancada Unidad y Diálogo. Esdras Medina, el fundador de ese grupo, señaló hace unos días a Perú21 que si les tocaba esa comisión, iba a ver de oficio la denuncia contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, por la contratación de la hermana de la madre de su hijo, Yeshira Peralta, como coordinadora de su despacho.

La lista de las 24 comisiones del Congreso..

En el caso de Fiscalización, esta podría ser presidida por Kelly Portalatino o Margot Palacios. El lunes último, Palacios dijo que le gustaría presidir Constitución, pero al final esta ansiada comisión se quedó en poder de Fuerza Popular. El partido del lápiz quería tenerla bajo su mando para presentar un proyecto de ley de convocatoria a referéndum para una Asamblea Constituyente. El deseo se quedó solo en eso.

Martha Moyano, que acaba de dejar la primera vicepresidencia, podría presidir Constitución, según fuentes de este diario. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales seguirá siendo dirigida por Alianza para el Progreso y Lady Camones repetiría el plato.

JORNADA MOVIDA

La jornada fue accidentada. A las 9:15 de la mañana, al inicio de la reunión de la Junta de Portavoces en la que se iba a elaborar la lista de la distribución de las 24 comisiones ordinarias, hubo el primer incidente. La vocera de Perú Libre, Margot Palacios, pidió una cuestión de orden para que la formación de las nuevas agrupaciones siga un debido proceso y, por eso, pidió desconocer a la novel bancada Nueva Constitución Socialista (NCS).

Silvana Robles, vocera de NCS, acababa de llegar a la Sala Grau, y la reunión estaba a punto de comenzar. Debido a que los voceros principales y alternos de las 12 bancadas que estaban presentes no se opusieron, la petición de Palacios se dio por aprobada. “La vocera de Perú Libre presentó una cuestión de orden no solo para no ser sujetos de derecho a presidir una comisión, sino también para no ser reconocidos como bancada”, se quejó Robles ante Perú21. “Entonces, tuve que retirarme de la sala. Si no hay bancada, no había forma de quedarme”, añadió.

Contó que le llamó la atención que no pasó lo mismo con el grupo parlamentario Perú Bicentenario que había quedado disuelto por la renuncia del congresista Elías Varas. A sus voceros sí les permitieron participar en el encuentro. La jugada la contó el portavoz alterno de Fuerza Popular, César Revilla, quien señaló a este medio que su homólogo de Perú Bicentenario, Guido Bellido, planteó también una cuestión de orden para que se le otorgue una semana para que la dimisión de Varas sea aprobada en su grupo.

Bellido dijo a Perú21 que asistió a la reunión debido a que Varas no iba a hacerlo por haber dimitido, y aseguró que el próximo martes 8, asistirá a su grupo para explicar los motivos de su alejamiento. Ahí, decidirán si aceptan su renuncia.

Debido al plazo solicitado por Bellido, su agrupación legislativa pudo seguir participando en la junta.

El vocero alterno de Somos Perú, Héctor Valer, fue el encargado de llevar la propuesta de la lista de las 24 comisiones, en la que incluía a la bancada que le tocaba presidir cada una (ver cuadro). La mayoría aceptó.

La reunión acabó al promediar las 2:00 de la tarde. Cuatro horas después, comenzó la reunión del Consejo Directivo en la que se iba a ratificar la lista presentada por Valer, que fue aprobada por mayoría.

LAS COMISIONES

-Fuerza Popular: Constitución, Economía, Relaciones Exteriores y Agraria.

-Perú Libre: Fiscalización, Justicia y Vivienda.

-Acción Popular: Ciencia, Producción y Defensa del Consumidor.

-Alianza para el Progreso: Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Transportes y Salud.

-Cambio Democrático: Pueblos y Ambiente, y Comercio y Turismo.

-Bloque Magisterial: Trabajo, y Energía y Minas.

-Renovación Popular: Mujer y Familia, e Inteligencia.

-Avanza País: Defensa Nacional y Descentralización.

-Podemos Perú: Inclusión Social.

-Perú Bicentenario: Educación.

-Somos Perú: Presupuesto.

-Unidad y Diálogo: Cultura y Ética.

SABÍA QUE

-“Estamos procesando la renuncia de Elías Varas. Vamos a recibir la sustentación el martes 8″, dijo a Perú21 Guido Bellido, vocero de Perú Bicentenario.

-“Se conforma nuevo grupo parlamentario, hay renuncias y sumatorias a otros grupos, esto desestabiliza al Congreso en su conjunto”, señaló Patricia Juárez, vocera de Fuerza Popular.

VIDEO RECOMENDADO