La periodista Patricia del Río y el ministro del Interior, Daniel Urresti, tuvieron un enfrentamiento verbal durante una entrevista en la que se aclaró el supuesto reglaje a la jefa de la Sunat, Tania Quispe, quien había solicitado que se investigue a los amigos de su hijastro por un tema de seguridad.

El titular del Interior respondió con sarcasmo varias de las preguntas de la conductora de RPP, quien pedía una explicación sobre los recursos del Estado en dicha operación.

"Yo entiendo que usted tal vez me tenga antipatía, animadversión o lo que sea y lo que molesta constantemente es el tratar de poner en mi boca cosas que no he dicho", dijo Urresti a Del Río, quien le respondió que "debería escucharse más".

"Aquí la que habla mucho eres tú", replicó Urresti durante dicha entrevista en vivo. "Ministro, me gustaría que me trate de usted porque yo a usted no lo estoy tuteando", indicó la periodista. El ministro se quejó luego de que no ella no le dejaba responder.

"Le estoy haciendo una pregunta. Usted se puede burlar y hacer todas las patanerías que quiera, pero la preguntas son claras: ¿Esto merece una investigación?", refirió Patricia del Río.

"Si usted me dice que hago patanerías, me está diciendo patán, pero a usted no se le puede decir nada porque es usted una diosa del periodismo", contestó Urresti.

"No le voy a permitir calificativos de esa naturaleza, ni a mí ni a ningún periodista, ni a ningún ciudadano", dijo una ofuscada Patricia del Río. En ese momento intervino Raúl Vargas, quien calmó la situación y luego invitó al ministro del Interior para una próxima entrevista.