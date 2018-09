El jueves 4 de octubre, el Colegiado B de la Sala Penal Nacional leerá la sentencia contra Daniel Urresti , actual candidato a la Alcaldía de Lima, y quien afronta un proceso por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, en 1988.

Asimismo, el tribunal fijó el día de mañana, a las 4:00pm, como plazo impostergable para que la defensa de Urresti y el fiscal del caso presenten sus conclusiones escritas a través de la secretaria de la Sala Penal.

Tras culminar la audiencia, Urresti dijo estar convencido de que, tras escuchar por última vez los alegatos de su abogada hoy, los jueces declararán su inocencia.

“Estoy seguro que el 4 de octubre me van a absolver. No hay la más mínima posibilidad de que me condenen, mi abogada ha sido explicita en demostrar mi inocencia”, manifestó acompañado de su esposa.

“El 4 octubre todas aquellas personas que desean votar por mí e injustamente no se animaban porque decían “si voto por Urresti y lo declaran culpable y resulta ser un asesino”, ya no será ese el problema porque 3 días antes sabrán que soy inocente. Esto marca un nuevo rumbo en la campaña (municipal) definitivamente”, concluyó.

El veredicto de la sala se conocerá tres días antes de los comicios municipales, que se realizará el domingo 7 de octubre.